Leyenda absoluta: el golazo de Messi ante Jordania que rompió todos los récords en la historia de los Mundiales

Con aquel triplete en la primera fecha, el "Diez" superó de forma provisional a Mbappé y a Gerd Müller, e igualó transitoriamente la línea del alemán Klose. A Messi le bastó un partido en esta edición para alcanzar al histórico artillero alemán nacido en Polonia y un segundo para superarlo, pese a que incluso falló un penal en el inicio del encuentro ante Austria. Por otro lado, con el gol de hoy y los tres que les había hecho a Argelia, Messi encadena seis partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo, igualando el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970).
Al ser consultado en zona mixta sobre este hito, el capitán argentino optó por bajarle los decibeles al logro: "Es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, Mbappé está ahí que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más", declaró con humildad. "Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea queda todo en una estadística", cerró.
Quiénes son los escoltas de Messi en la tabla histórica de goleadores
La pelea en la zona alta de la tabla cuenta con registros de leyendas retiradas y figuras en plena vigencia:
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Miroslav Klose: Alcanzó los 16 tantos en los cuatro Mundiales que disputó, repartidos en cinco goles en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014, cuando levantó el trofeo en Brasil.
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Ronaldo Nazario: Quedó con 15 conquistas repartidas entre 1998, 2002 y 2006, recordando que en 1994 integró el plantel campeón de Brasil pero no sumó minutos en cancha.
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Kylian Mbappé: Se perfila como el principal candidato a disputar la marca en el futuro. El francés acumula 16 goles en apenas tres Copas Mundiales de la FIFA: convirtió cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya suma dos en Estados Unidos, Canadá y México tras su reciente doblete frente a Senegal.