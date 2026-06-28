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Leyenda absoluta: el golazo de Messi ante Jordania que rompió todos los récords en la historia de los Mundiales

El astro argentino convirtió de tiro libre en el triunfo de la Selección frente a Jordania para estirar su ventaja en la cima de la tabla histórica de artilleros. Su marca en la actual edición, las estadísticas de sus perseguidores y su particular reacción en zona mixta.

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Foto: Reuters 

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La historia del fútbol mundial continúa reescribiéndose bajo los pies del futbolista más determinante de la era moderna. Lionel Messi convirtió de tiro libre en la victoria de la Selección Argentina frente a Jordania por 3-1, en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo J, llegó a los 19 goles y estiró la diferencia como el máximo anotador en la historia de la competencia.

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Con esta nueva conquista en la presente edición de la Copa del Mundo, el astro argentino estableció un nuevo récord al marcar en siete partidos consecutivos en Mundiales, consolidando un registro de regularidad anotadora nunca antes visto en el certamen ecuménico. Además, Messi llegó al sexto tanto en este Mundial 2026 y estiró a tres la diferencia con el alemán Miroslav Klose y el francés Kylian Mbappé, quienes completan el podio histórico.

Cómo quedó la lista de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Tras el gol de tiro libre convertido por el capitán albiceleste, la clasificación histórica de goleadores de las Copas del Mundo muestra cifras definitivas con las posiciones de vanguardia:

  • Lionel Messi (ARG) - 19 goles en 29 partidos (Promedio: 0,65)

  • Miroslav Klose (ALE) - 16 goles en 24 partidos (Promedio: 0,67)

  • Kylian Mbappé (FRA) - 16 goles en 16 partidos (Promedio: 1,00)

  • Ronaldo (BRA) - 15 goles en 19 partidos (Promedio: 0,79)

  • Gerd Müller (ALE) - 14 goles en 13 partidos (Promedio: 1,08)

  • Just Fontaine (FRA) - 13 goles en 6 partidos (Promedio: 2,17)

  • Pelé (BRA) - 12 goles en 14 partidos (Promedio: 0,86)

Cómo fue el camino de Lionel Messi para superar el récord de goles en el Mundial 2026

El andar anotador del rosarino en esta cita norteamericana fue sencillamente demoledor desde el pitazo inicial. En el debut en la actual Copa del Mundo había metido tres goles frente a Argelia: primero con un zurdazo desde afuera del área, luego al empujar la pelota tras un rebote y el tercero con su clásico remate desde la medialuna.

Con aquel triplete en la primera fecha, el "Diez" superó de forma provisional a Mbappé y a Gerd Müller, e igualó transitoriamente la línea del alemán Klose. A Messi le bastó un partido en esta edición para alcanzar al histórico artillero alemán nacido en Polonia y un segundo para superarlo, pese a que incluso falló un penal en el inicio del encuentro ante Austria. Por otro lado, con el gol de hoy y los tres que les había hecho a Argelia, Messi encadena seis partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo, igualando el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970).

Al ser consultado en zona mixta sobre este hito, el capitán argentino optó por bajarle los decibeles al logro: "Es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, Mbappé está ahí que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más", declaró con humildad. "Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea queda todo en una estadística", cerró.

Quiénes son los escoltas de Messi en la tabla histórica de goleadores

La pelea en la zona alta de la tabla cuenta con registros de leyendas retiradas y figuras en plena vigencia:

  • Miroslav Klose: Alcanzó los 16 tantos en los cuatro Mundiales que disputó, repartidos en cinco goles en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014, cuando levantó el trofeo en Brasil.

  • Ronaldo Nazario: Quedó con 15 conquistas repartidas entre 1998, 2002 y 2006, recordando que en 1994 integró el plantel campeón de Brasil pero no sumó minutos en cancha.

  • Kylian Mbappé: Se perfila como el principal candidato a disputar la marca en el futuro. El francés acumula 16 goles en apenas tres Copas Mundiales de la FIFA: convirtió cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya suma dos en Estados Unidos, Canadá y México tras su reciente doblete frente a Senegal.

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