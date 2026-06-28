La muerte de Ernestina Pais: las fotos de la última despedida en el cementerio de la Chacarita

Tal como era la intención de la familia, se trató de una ceremonia íntima con las personas más cercanas que compartieron la vida con Ernestina donde muchos actores volvieron a encontrarse.

Gastón Pauls, José María Muscari, María Valenzuela, Romina Gaetani, Iliana Calabró, Rocío Igarzábal y Diego Ramos, entre otros artistas, se acercaron a despedirla por última vez.

En un primer momento la idea del velatorio era realizarlo para un reducido grupo de personas pero luego se decidió que aquellas personas que la querían pudieran acercarse a despedirla.

PrimiciasYa te acerca las imágenes de lo que fue el doloroso adiós a Ernestina Pais en el cementerio de la Chacarita.

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