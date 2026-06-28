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La muerte de Ernestina Pais: las fotos de la última despedida en el cementerio de la Chacarita

Tras el velatorio en Palermo, los restos de la actriz y conductora Ernestina Pais descansan en el Panteón de Actores del cementario de la Chacarita. Las imágenes.

28 jun 2026, 12:40
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La muerte de Ernestina Pais: las fotos de la despedida en el cementerio de la Chacarita
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Familiares, amigos más cercanos y colegas despidieron el domingo a la mañana a Ernestina Pais en una casa velatoria del barrio de Palermo.

Tras el íntimo velatorio, que duró poco más de tres horas, sus restos fueron trasladados al Panteón de Actores del cementario de la Chacarita.

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En una ceremonia íntima, los restos de la actriz y conductora ya descansan en el cementerio de la Chacarita, donde el cortejo fúnebre fue acompañado por sus familiares y amigos más cercanos en una sentida despedida.

Tras la ceremonia religiosa en la capilla ardiente, los amigos, familiares y personas cercanas despidieron con profunda tristeza a Ernestina tras el trágico accidente donde murió el pasado viernes a los 54 años.

Tal como era la intención de la familia, se trató de una ceremonia íntima con las personas más cercanas que compartieron la vida con Ernestina donde muchos actores volvieron a encontrarse.

Gastón Pauls, José María Muscari, María Valenzuela, Romina Gaetani, Iliana Calabró, Rocío Igarzábal y Diego Ramos, entre otros artistas, se acercaron a despedirla por última vez.

En un primer momento la idea del velatorio era realizarlo para un reducido grupo de personas pero luego se decidió que aquellas personas que la querían pudieran acercarse a despedirla.

PrimiciasYa te acerca las imágenes de lo que fue el doloroso adiós a Ernestina Pais en el cementerio de la Chacarita.

RS Fotos

     

 

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