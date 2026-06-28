Tragedia en Francia: así se estrelló la avioneta que provocó la muerte de 11 personas

El funcionario explicó que el incidente ocurrió apenas unos minutos después del despegue, por lo que familiares y allegados de algunas de las víctimas habrían presenciado el momento del impacto.

Además, destacó que el accidente pudo haber provocado consecuencias aún más graves debido a que la aeronave cayó en una zona densamente urbanizada.

Quiénes viajaban en la avioneta

Aunque el proceso oficial de identificación todavía continúa, medios locales señalaron que entre las víctimas habría cinco instructores de paracaidismo, cinco alumnos y el piloto de la aeronave.

Las autoridades francesas evitaron confirmar de manera oficial la identidad y la cantidad de ocupantes hasta finalizar las pericias correspondientes.

Tragedia en Francia: así se estrelló una avioneta con paracaidistas y provocó la muerte de 11 personas. (Foto: Reuters)

No hubo víctimas entre los vecinos

A pesar de la violencia del impacto, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas entre las personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar del accidente.

El prefecto Seguy aseguró que no hubo "efectos colaterales" sobre los vecinos o transeúntes de la zona. Tras el siniestro, los equipos de emergencia acordonaron el área para facilitar las tareas de rescate y la labor de los investigadores.

El Gobierno francés sigue de cerca la investigación

Luego de conocerse la magnitud de la tragedia, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, se trasladaron hasta la zona del accidente para supervisar el operativo y seguir de cerca el avance de la investigación.

El accidente ya es considerado uno de los siniestros aéreos más graves registrados en Francia durante el último año y mantiene conmocionado al país, mientras los especialistas intentan determinar qué provocó la caída de la aeronave pocos minutos después de despegar.