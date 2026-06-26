"Fue bastante frustrante": la dura autocrítica de Franco Colapinto tras el primer día de actividad en el GP de Austria

A través de un comunicado oficial de la escudería, Franco Colapinto extendió su explicación detallando que las altas temperaturas del ambiente generaron algunos problemas adicionales con el coche debido al calor. A pesar de no encontrar el ritmo adecuado con gomas blandas en el cierre de la jornada, el argentino se mostró optimista: "Estoy seguro de que determinaremos qué dirección tomar y encontraremos más ritmo de cara a mañana”.

Qué dijeron Pierre Gasly y los directivos de Alpine sobre el rendimiento del auto

Por su parte, el experimentado Pierre Gasly evitó entrar en precisiones sobre el rendimiento del monoplaza y remarcó el trabajo para corroborar los datos de las flamantes piezas, agradeciendo el esfuerzo de las fábricas de Enstone y del personal de pista. El francés se mostró entusiasmado con la tendencia del equipo a mejorar de viernes a sábado: "Creo que estamos claramente en la lucha por el top 10 junto a nuestros rivales habituales. Nuestro objetivo es la Q3 mañana y puntos el domingo”, completó tras finalizar 11° en la FP2.

A su vez, Steve Nielsen, director de Alpine, analizó lo sucedido e hizo hincapié en que la primera impresión de los datos indica que se trata de una base sólida sobre la que trabajar, aunque advirtió que el calor de la pista puede provocar cierta inestabilidad, sobre todo en la parte trasera. Nielsen valoró que el monoplaza se mostró más competitivo en simulación de carrera: “Al igual que en carreras anteriores, el coche parecía más competitivo con mucho combustible, así que, si conseguimos salir desde posiciones más adelantadas, soy optimista y creo que podremos aspirar a luchar por los puntos”, analizó.

Cómo quedaron los tiempos finales de Franco Colapinto el viernes en Austria

El cronograma del argentino reflejó dos realidades opuestas en la pista de Spielberg:

En la FP1: Colapinto había arrancado con una sólida actuación al registrar un tiempo de 1:08.962 que lo ubicó 8°, quedando a 1.166 segundos de la cima y aventajando a Gasly por más de medio segundo.

En la FP2: El argentino comenzó utilizando neumáticos duros y sufrió una leve salida de pista tras la curva seis que no pasó a mayores. Posteriormente, al colocar el compuesto blando, su mejor vuelta fue de 1:08.831 para concluir en el 16° puesto, mientras que Gasly bajó a 1:08.376 para ser 11°. En total, Franco Colapinto completó un total de 57 vueltas entre las dos tandas de entrenamientos libres.

En el plano general, Andrea Kimi Antonelli dominó ambas tandas en Spielberg con Mercedes, marcando 1:07.014 en la segunda sesión y sacándole 0.623 segundos a su compañero George Russell, mientras que la dupla de McLaren, conformada por Lando Norris y Oscar Piastri, se ubicó como escolta.

A qué hora son la clasificación y la carrera del GP de Austria de F1

La actividad de la máxima categoría continuará bajo los siguientes horarios oficiales para la República Argentina: