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"Fue bastante frustrante": la dura autocrítica de Franco Colapinto tras el primer día de actividad en el GP de Austria

Tras un sólido arranque en el Red Bull Ring, el piloto argentino experimentó un viernes irregular y cerró la jornada fuera del top 15. La escudería francesa introdujo un paquete de cinco mejoras centradas en el alerón delantero, pero el balance del monoplaza empeoró en el segundo ensayo.

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Fue bastante frustrante: la dura autocrítica de Franco Colapinto tras el primer día de actividad en el GP de Austria

El inicio de las actividades oficiales en el Red Bull Ring dejó un balance agridulce para el automovilismo argentino. Franco Colapinto abrió el Gran Premio de Austria con un viernes irregular en el Red Bull Ring: fue octavo en la primera práctica libre y terminó 16° en la segunda. Tras superar a su compañero Pierre Gasly por medio segundo en la FP1, el francés revirtió la tendencia y le sacó una diferencia de 0.455 segundos en el cierre del día. Más allá de los tiempos, la escudería Alpine centró los flashes en la previa por las importantes actualizaciones que llevó a Spielberg, algo que finalmente no funcionó como esperaban.

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Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

El piloto bonaerense de 23 años no ocultó su desencanto ante el comportamiento de los componentes mecánicos introducidos. “Hoy no mejoró, probé las dos. Usé el alerón viejo una vuelta en la FP1 y casi no hubo diferencia. Fue bastante frustrante eso, porque esperábamos una diferencia grande del uno al otro. Muy raro. Hay que entender por qué no funcionó lo que esperábamos”, argumentó el joven albiceleste en diálogo con ESPN.

Qué mejoras llevó Alpine al Gran Premio de Austria y por qué fallaron

Para esta octava cita del calendario mundial, Alpine introdujo un total de cinco actualizaciones en el monoplaza, aunque los cambios importantes se centraron en el alerón delantero. Con estas modificaciones, el equipo buscó solucionar de raíz los problemas de subviraje mostrados en las primeras carreras del año. Para contrastar los rendimientos, los pilotos rodaron con ambas especificaciones en la FP1 para comparar los datos en tiempo real.

Sin embargo, la puesta a punto complicó los planes de Colapinto. “En la FP2 hicimos cambios grandes porque el auto no funcionaba bien. En la FP1 estaba bastante desconectado. Curvas lentas hacía una cosa y en las rápidas hacía lo opuesto. Era un poco complicado de trabajar. Hicimos cambios grandes para la FP2 y fue todo peor todavía”, remarcó el argentino de forma contundente. En esta misma línea, destacó que el vehículo nunca estuvo en una ventana correcta de rendimiento: "Pierre dio un salto grande. Hay que entender la razón de los problemas que tenemos y por qué el alerón no está funcionando como esperábamos”.

A través de un comunicado oficial de la escudería, Franco Colapinto extendió su explicación detallando que las altas temperaturas del ambiente generaron algunos problemas adicionales con el coche debido al calor. A pesar de no encontrar el ritmo adecuado con gomas blandas en el cierre de la jornada, el argentino se mostró optimista: "Estoy seguro de que determinaremos qué dirección tomar y encontraremos más ritmo de cara a mañana”.

Qué dijeron Pierre Gasly y los directivos de Alpine sobre el rendimiento del auto

Por su parte, el experimentado Pierre Gasly evitó entrar en precisiones sobre el rendimiento del monoplaza y remarcó el trabajo para corroborar los datos de las flamantes piezas, agradeciendo el esfuerzo de las fábricas de Enstone y del personal de pista. El francés se mostró entusiasmado con la tendencia del equipo a mejorar de viernes a sábado: "Creo que estamos claramente en la lucha por el top 10 junto a nuestros rivales habituales. Nuestro objetivo es la Q3 mañana y puntos el domingo”, completó tras finalizar 11° en la FP2.

A su vez, Steve Nielsen, director de Alpine, analizó lo sucedido e hizo hincapié en que la primera impresión de los datos indica que se trata de una base sólida sobre la que trabajar, aunque advirtió que el calor de la pista puede provocar cierta inestabilidad, sobre todo en la parte trasera. Nielsen valoró que el monoplaza se mostró más competitivo en simulación de carrera: “Al igual que en carreras anteriores, el coche parecía más competitivo con mucho combustible, así que, si conseguimos salir desde posiciones más adelantadas, soy optimista y creo que podremos aspirar a luchar por los puntos”, analizó.

Cómo quedaron los tiempos finales de Franco Colapinto el viernes en Austria

El cronograma del argentino reflejó dos realidades opuestas en la pista de Spielberg:

  • En la FP1: Colapinto había arrancado con una sólida actuación al registrar un tiempo de 1:08.962 que lo ubicó 8°, quedando a 1.166 segundos de la cima y aventajando a Gasly por más de medio segundo.

  • En la FP2: El argentino comenzó utilizando neumáticos duros y sufrió una leve salida de pista tras la curva seis que no pasó a mayores. Posteriormente, al colocar el compuesto blando, su mejor vuelta fue de 1:08.831 para concluir en el 16° puesto, mientras que Gasly bajó a 1:08.376 para ser 11°. En total, Franco Colapinto completó un total de 57 vueltas entre las dos tandas de entrenamientos libres.

En el plano general, Andrea Kimi Antonelli dominó ambas tandas en Spielberg con Mercedes, marcando 1:07.014 en la segunda sesión y sacándole 0.623 segundos a su compañero George Russell, mientras que la dupla de McLaren, conformada por Lando Norris y Oscar Piastri, se ubicó como escolta.

A qué hora son la clasificación y la carrera del GP de Austria de F1

La actividad de la máxima categoría continuará bajo los siguientes horarios oficiales para la República Argentina:

  • Práctica Libre 3: Sábado a las 07:30 horas.

  • Clasificación principal: Sábado a las 11:00 horas.

  • Carrera definitiva: Domingo a las 10:00 horas (pactada a un total de 71 vueltas).

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