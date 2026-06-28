El video con el anuncio más importante y sorpresivo de Danelik y Brian Sarmiento

"Y aquí en el afuera amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho", agregó a corazón abierto.

Luego, desde su cuenta en Instagram, Danelik mostró el video del departamento que alquiló con Brian Sarmiento y expresó a pura ilusión: "Comenzó la aventura Branelik".

"Al fin conseguimos un alquiler, este es nuestro primer paso", destacaron en la grabación mientras recorrían cada uno de los ambientes aún con las pertenencias y muebles por acomodar.

Este paso que da la pareja sorprendió a todos sus seguidores y marca el gran momento que viven juntos tras conocerse en el popular reality y ahora apostar aún más a la relación.

"Por ahora estamos acá, la verdad es que yo estoy contento", aseguró el ex futbolista entusiasmado con esta nueva etapa que viven de convivencia.

Brian Sarmiento con chances de sumarse a MasterChef Celebrity

Brian Sarmiento habló en exclusiva con PrimiciasYa sobre la posibilidad de sumarse a MasterChef Celebrity y se mostró confiado en que tendría un gran desempeño en el certamen culinario.

El ex futbolista confesó que le entusiasmaría formar parte del exitoso reality gastronómico que conduce Wanda Nara y que en su última edición consagró como ganador a Ian Lucas.

"Si me llaman para MasterChef, sí o sí lo gano porque cocinando soy el mejor. Abrís mi heladera, encontrás una cebolla y una papa, y te hago una comida tremenda. Vivo solo desde los 14 años, así que sí o sí tenés que aprender a cocinar", aseguró Brian Sarmiento.

Luego, explicó de dónde nació su pasión por la cocina y recordó la influencia que tuvo su familia durante su infancia. "Siempre estuve al lado de mi mamá ayudándola en la cocina. Mi mamá es paraguaya, así que imaginate las comidas de olla que salen con dos cosas. Ojalá que me llamen".

Además, Brian no dudó en destacar cuáles son las preparaciones que mejor le salen y con las que cree que podría sorprender al jurado: "Mi top tres es: el guiso de arroz con carne, el pastel de papas, que me sale espectacular, y los ravioles caseros al disco con osobuco, que son tremendos".

"Tuve la suerte de vivir en muchos lugares y de probar comidas muy diferentes. Conocí otros condimentos, otras técnicas y eso te da una mezcla tremenda a la hora de cocinar. Me gusta fusionar sabores y animarme a probar cosas nuevas", remarcó el ex deportista sobre sus viajes por distintos países durante su carrera deportiva también enriquecieron su forma de cocinar.