Fuerte autocrítica de Franco Colapinto tras terminar 16° en la clasificación de Austria: "Me equivoqué..."

Russell se quedó con la pole en Austria

La pole position fue para George Russell, quien marcó un tiempo de 1:06.113 en una Q3 con diferencias mínimas en la parte alta. Segundo terminó Charles Leclerc con 1:06.349, mientras que Lewis Hamilton fue tercero con 1:06.408, completando una primera fila de alto nivel entre Mercedes y Ferrari.

Detrás, Max Verstappen quedó quinto con 1:06.475, en una tanda final marcada por una salida de pista en el cierre que generó banderas amarillas y afectó los últimos intentos de vuelta rápida de varios pilotos. También se destacó el cuarto puesto de Kimi Antonelli, en una de las sorpresas de la clasificación.