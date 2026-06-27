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Fuerte autocrítica de Franco Colapinto tras terminar 16° en la clasificación de Austria: "Me equivoqué..."

Colapinto habló tras la qualy del Gran Premio de Austria y asumió un error que lo dejó en el puesto 16 de cara a la carrera de este domingo.

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Fuerte autocrítica de Franco Colapinto tras terminar 16° en la clasificación de Austria: Me equivoqué...

Fuerte autocrítica de Franco Colapinto tras terminar 16° en la clasificación de Austria: "Me equivoqué..."

Franco Colapinto largará desde el puesto 16 este domingo en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, luego de terminar en esa misma posición en la clasificación disputada en el Red Bull Ring.

Leé también Complicaciones en Spielberg: Franco Colapinto perdió ritmo con el Alpine en la segunda práctica del GP de Austria
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El piloto argentino había logrado avanzar a la Q2 tras marcar en la Q1 un tiempo de 1:07.894, que le permitió superar el primer corte en una sesión muy ajustada. En la segunda tanda, sin embargo, registró 1:08.171 y no consiguió mejorar lo suficiente como para meterse en la Q3.

Tras la clasificación, Colapinto explicó que el resultado estuvo condicionado por un error en su intento decisivo. “Me equivoqué en la curva 1, bloqueé muy fuerte atrás y no pude hacer la vuelta. Veníamos bien pero no fue una buena Q2, con el set de gomas viejas no había ido tan mal”, señaló.

De cara a la competencia de mañana, el piloto de Pilar se mostró optimista pese al revés de este sábado: “En carrera vamos a ir bien, estamos enfocados en eso”, afirmó.

Russell se quedó con la pole en Austria

La pole position fue para George Russell, quien marcó un tiempo de 1:06.113 en una Q3 con diferencias mínimas en la parte alta. Segundo terminó Charles Leclerc con 1:06.349, mientras que Lewis Hamilton fue tercero con 1:06.408, completando una primera fila de alto nivel entre Mercedes y Ferrari.

Detrás, Max Verstappen quedó quinto con 1:06.475, en una tanda final marcada por una salida de pista en el cierre que generó banderas amarillas y afectó los últimos intentos de vuelta rápida de varios pilotos. También se destacó el cuarto puesto de Kimi Antonelli, en una de las sorpresas de la clasificación.

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