Todo confirmado: fechas, horarios y cruces de los 16vos de final del Mundial 2026

La máxima cita del fútbol internacional ingresa en su etapa más vibrante, marcando un punto de inflexión absoluto en la historia de la competencia. La FIFA introdujo una novedad histórica en el Mundial 2026: con el aumento de participantes de 32 a 48 equipos, el torneo cuenta por primera vez con una ronda de 16vos de final. Esta fase eliminatoria reúne a un total de 32 selecciones y marca el inicio definitivo de los mano a mano rumbo al ansiado título ecuménico, una instancia en la que la Selección Argentina ya se encuentra debidamente clasificada.