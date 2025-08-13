El detalle en la presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid que emociona a todos

Cuánto cobrará Franco Mastantuono en Real Madrid

El mediocampista argentino tendrá un salario de 4 millones de euros por temporada, una cifra destacada si se la compara con lo que perciben otros jóvenes talentos argentinos en Europa. Por ejemplo, Claudio “Diablito” Etcheverry, que juega en Manchester City, cobra aproximadamente 900 mil euros anuales.

Cuándo podría debutar Franco Mastantuono en Real Madrid

Uno de los próximos objetivos de Mastantuono será ganarse un lugar en la convocatoria para el debut del Real Madrid en la temporada 2025/26 de LaLiga. El primer partido será ante Osasuna, el 19 de agosto, en el estadio Santiago Bernabéu. Allí, el argentino podría tener su primera oportunidad de vestir la camiseta blanca de manera oficial.