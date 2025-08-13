El detalle en la presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid que emociona a todos

Real Madrid presentará oficialmente este jueves a Franco Mastantuono como su nuevo futbolista. El acto se realizará a las 8:00 de Argentina y tendrá una coincidencia especial: será el mismo día en que el jugador cumpla 18 años.
El ex River, Franco Mastantuono, vivirá un día inolvidable al ser presentado oficialmente como jugador del Real Madrid. Los detalles.
La institución lo comunicó a través de sus redes sociales con un mensaje que destacó la presencia del presidente Florentino Pérez. “El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas”, informó la entidad española.
Según medios españoles, Mastantuono vestirá la camiseta número 25. Aunque históricamente fue un dorsal asociado a arqueros como Iker Casillas o Thibaut Courtois, también lo lucieron jóvenes promesas como Eduardo Camavinga, Vinicius Júnior y Rodrygo. En este sentido, el número 25 en el club blanco también representa el inicio de una etapa de crecimiento y proyección para los talentos que llegan a la elite.
La llegada del argentino se da en un contexto de renovación para el Real Madrid. Jugadores históricos como Luka Modric y Lucas Vázquez dejaron la institución, lo que abrió espacio para una nueva generación de futbolistas. Entre ellos, figuran nombres como el brasileño Endrik, el turco Arda Güler y ahora Mastantuono, quien llega procedente de River Plate como una de las grandes promesas del fútbol sudamericano.
El mediocampista argentino tendrá un salario de 4 millones de euros por temporada, una cifra destacada si se la compara con lo que perciben otros jóvenes talentos argentinos en Europa. Por ejemplo, Claudio “Diablito” Etcheverry, que juega en Manchester City, cobra aproximadamente 900 mil euros anuales.
Uno de los próximos objetivos de Mastantuono será ganarse un lugar en la convocatoria para el debut del Real Madrid en la temporada 2025/26 de LaLiga. El primer partido será ante Osasuna, el 19 de agosto, en el estadio Santiago Bernabéu. Allí, el argentino podría tener su primera oportunidad de vestir la camiseta blanca de manera oficial.