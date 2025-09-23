En vivo Radio La Red
Deportes
Alpine
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

El duro mensaje de Alpine que preocupa a Colapinto en plena temporada de F1

Alpine lanzó un fuerte mensaje tras el GP de Azerbaiyán y encendió las alarmas sobre el presente de Franco Colapinto. Los detalles.

El duro mensaje de Alpine que preocupa a Colapinto en plena temporada de F1

La temporada 2025 de Alpine en la Fórmula 1 se ha convertido en una pesadilla. Después de un 2024 competitivo en el que habían finalizado quintos en el Campeonato de Constructores, el equipo atraviesa ahora una situación crítica: marcha último en la tabla y apenas suma 20 puntos, todos obtenidos por Pierre Gasly.

image

En ese contexto, la escudería francesa sorprendió con un mensaje que encendió las alarmas entre los fanáticos de Franco Colapinto, quien no logró sumar unidades en su primer año completo en la categoría. “Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base”, reconocieron en un comunicado.

Por qué Alpine ya piensa en 2026

El principal asesor del equipo, Flavio Briatore, fue claro respecto al rumbo del proyecto: el foco está puesto en 2026, cuando Alpine dejará atrás el motor Renault y comenzará a competir con propulsores Mercedes. “Estamos invirtiendo mucho en el coche de 2026”, aseguró el italiano, en un intento de bajar expectativas para lo que resta de este año.

Esa postura se refleja en la pista. En el último Gran Premio de Azerbaiyán, Gasly finalizó en la posición 18 y Colapinto en la 19, en una actuación que reflejó las enormes limitaciones del monoplaza actual.

Cómo fue el mensaje de los pilotos tras Azerbaiyán

Luego del mal resultado en Bakú, Alpine replicó un mensaje de Pierre Gasly que buscó transmitir ánimo de cara al futuro. “Seguimos adelante. No hubo ritmo este fin de semana. Muy difícil circuito para nosotros, trabajemos para la próxima, Singapur”, publicó el francés en sus redes sociales.

Colapinto, por su parte, evitó declaraciones públicas resonantes tras la carrera, aunque es consciente de que su reto en estas últimas competencias será adaptarse, acumular experiencia y sumar kilómetros en la Fórmula 1, a la espera de mejores condiciones en el futuro cercano.

image

(Kym Illman/Getty Images)

Cómo está Alpine en el Campeonato de Constructores

El panorama actual dista mucho de lo que la escudería esperaba a comienzos de año. Alpine se encuentra en el último puesto del campeonato con 20 puntos, producto exclusivo de las actuaciones de Gasly. Ni Colapinto ni Jack Doohan —quien comenzó la temporada antes de ser reemplazado por el argentino— lograron sumar unidades.

El contraste con 2024 es notorio, ya que aquel quinto puesto en la tabla había despertado ilusiones sobre un crecimiento sostenido del equipo. Sin embargo, la falta de competitividad del monoplaza y los problemas de rendimiento empujaron a Alpine a una de sus peores campañas recientes.

¿Qué le espera a Colapinto en el final de la temporada?

Franco Colapinto afrontará ahora la recta final de su primer año como piloto oficial de Fórmula 1. Restan siete carreras, con la próxima cita en el Gran Premio de Singapur el 5 de octubre. El trazado urbano asiático representa otro gran desafío para el equipo, que llega con pocas expectativas de resultados pero con la mira en terminar de la mejor manera posible.

Para el piloto argentino, cada fin de semana es una oportunidad de seguir mostrando su capacidad, ganar rodaje y adaptarse al máximo nivel del automovilismo. Mientras Alpine piensa en 2026, Colapinto buscará cerrar el 2025 con la mayor solidez posible, en medio de un contexto adverso que lo obliga a sacar lo mejor de sí.

