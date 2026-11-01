Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: qué pasará con el clima durante el Superclásico

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante los próximos días

Después de un domingo marcado por las lluvias y las tormentas, el pronóstico del SMN anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires.

El lunes todavía podrían registrarse precipitaciones aisladas durante la madrugada, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Luego, el cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan lluvias durante el resto de la jornada. La temperatura oscilará entre los 16 y los 26 grados.

Para el martes se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 23. La mañana estará mayormente nublada y durante la tarde podrían registrarse algunas precipitaciones, aunque con una probabilidad que no superaría el 10%.

El miércoles llegará con condiciones más estables, una mínima de 14 grados y una máxima de 24. La tendencia continuará durante el resto de la semana.

Para el jueves y el viernes se esperan máximas de 25 grados, mientras que el sábado la temperatura podría alcanzar los 23 grados. En esas jornadas no se pronostican lluvias y el cielo se presentará entre despejado y parcialmente nublado.

Alerta amarilla y naranja por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El mal tiempo no se limitará al AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas para sectores de ocho provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Formosa y Misiones.

Además, algunas zonas del centro del país se encuentran bajo alerta naranja. El área comprende el oeste de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa y el sur de Córdoba y Santa Fe, donde se esperan fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.

En la provincia de Buenos Aires, las tormentas fuertes afectarán inicialmente al sector norte, mientras que también se esperan chaparrones en el oeste. Durante la tarde, las precipitaciones y la actividad eléctrica podrían extenderse a gran parte del territorio bonaerense y continuar durante la noche.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para el sur de Chubut y por viento Zonda para el centro de San Juan y el suroeste de La Rioja.

Qué recomendaciones dio el SMN ante las tormentas

Frente a las condiciones meteorológicas previstas, el organismo nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante las tormentas: