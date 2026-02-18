En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
FIFA
Vinícius Júnior
FÚTBOL

La dura advertencia del presidente de la FIFA tras el escándalo por racismo entre Vinícius y Prestianni

El presidente de la FIFA se refirió al episodio ocurrido en la Champions League y respaldó el accionar del árbitro que activó el protocolo antirracismo.

La dura advertencia del presidente de la FIFA tras el escándalo por racismo entre Vinícius y Prestianni

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció tras el episodio de presunto racismo que involucró a Vinícius Júnior durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League. El dirigente se mostró “sorprendido” y “entristecido” por lo ocurrido y pidió medidas urgentes para combatir este tipo de situaciones.

Leé también La decisión íntima que tomó la novia de Vinicius Jr. para no perjudicarlo en su carrera: "Tengo que..."
la decision intima que tomo la novia de vinicius jr. para no perjudicarlo en su carrera: tengo que...
vinicius_prestianni

En un mensaje difundido por los canales oficiales del organismo, Infantino expresó: “Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la Champions League”.

El titular de la FIFA fue contundente al referirse a este tipo de episodios: “No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables”.

Qué dijo Infantino tras el episodio entre Vinícius y Prestianni

El dirigente remarcó el compromiso del organismo con la lucha contra la discriminación y destacó los programas impulsados desde la entidad. “En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes”, aseguró.

Además, Infantino respaldó la actuación del árbitro del encuentro, François Letexier, quien activó el protocolo antirracismo durante el partido. “Felicito al árbitro por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación”, sostuvo.

El presidente de la FIFA cerró su mensaje con una postura firme contra cualquier tipo de discriminación: “La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!”.

El episodio que generó la reacción del máximo dirigente del fútbol mundial ocurrió durante el cruce entre Benfica y Real Madrid, cuando Vinícius señaló al argentino Gianluca Prestianni por un presunto insulto racista. A partir de esa denuncia, el árbitro aplicó el protocolo correspondiente para estos casos, lo que derivó en una fuerte repercusión mediática y en pronunciamientos de distintos protagonistas del mundo del fútbol.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
FIFA Vinícius Júnior Infantino
Notas relacionadas
Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius denunció un insulto racista de Gianluca Prestianni
El contundente respaldo del Benfica a Prestianni tras la acusanción de racismo de Vinícius Júnior

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar