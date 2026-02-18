La dura advertencia del presidente de la FIFA tras el escándalo por racismo entre Vinícius y Prestianni

Además, Infantino respaldó la actuación del árbitro del encuentro, François Letexier, quien activó el protocolo antirracismo durante el partido. “Felicito al árbitro por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación”, sostuvo.

El presidente de la FIFA cerró su mensaje con una postura firme contra cualquier tipo de discriminación: “La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!”.

El episodio que generó la reacción del máximo dirigente del fútbol mundial ocurrió durante el cruce entre Benfica y Real Madrid, cuando Vinícius señaló al argentino Gianluca Prestianni por un presunto insulto racista. A partir de esa denuncia, el árbitro aplicó el protocolo correspondiente para estos casos, lo que derivó en una fuerte repercusión mediática y en pronunciamientos de distintos protagonistas del mundo del fútbol.