La Fórmula 1 elogió a Colapinto tras su actuación en Singapur: "El argentino..."

El reconocimiento de la F1 y el apoyo de los fanáticos

No es la primera vez que la Fórmula 1 comparte en sus redes sociales una acción del joven de Pilar, que debutó esta temporada en la categoría máxima y se convirtió en uno de los favoritos del público latinoamericano. La publicación fue acompañada por miles de comentarios de fanáticos que celebraron su audacia y elogiaron su capacidad para aprovechar los espacios en la largada.

“Franco tiene ese instinto que no se enseña. Sabe cuándo atacar y cómo leer la carrera desde el inicio”, señalaron algunos seguidores en la cuenta oficial de la F1, mientras que otros destacaron su “hambre de competencia” y su “espíritu combativo”.

El nuevo jefe de Alpine dio su veredicto sobre la carrera de Franco Colapinto

Luego del evento en Marina Bay, el nuevo director de Alpine, Steve Nielsen, grabó un video para los seguidores de la escudería con el fin de explicar y resumir lo que fue la carrera para el equipo.

En primer lugar, Nielsen felicitó a McLaren por el título que obtuvieron este domingo en el Campeonato de Constructores de la F1. Luego, destacó el trabajo de Franco Colapinto y fundamentó la estrategia que emplearon con él al inicio de la competencia.

“Franco tuvo una buena largada y logró avanzar posiciones en la primera vuelta. Optamos por una estrategia agresiva bastante temprano, intentando un undercut sobre los autos de adelante, lo que obligó a Franco a gestionar una tanda larga con los neumáticos medios. Parecía prometedor, pero perdió rendimiento al final debido a la degradación de los neumáticos", dijo.

alpine

El balance de Alpine durante el fin de semana fue negativo, pero el calendario les dará la revancha en la próxima carrera en Estados Unidos. “No es el resultado que buscamos alcanzar, pero hay muchos aspectos positivos que rescatar. Llegamos a Austin con más optimismo, creemos que podemos rendir mejor en un circuito mucho más tradicional", cerró Nielsen.