El INESPERADO problema interno que River le generó a la Selección de México

Sin nombres, pero con advertencias

El técnico evitó apuntar directamente a jugadores en particular, aunque no dejó dudas sobre su evaluación del rendimiento colectivo: “Hay tres o cuatro que merecen una oportunidad en futuras convocatorias. No puedo dar nombres para no faltarles el respeto a los demás”.

Aguirre también destacó la intensidad y motivación con la que River afrontó el amistoso, dejando en claro que su equipo no estuvo a la altura. “No competimos contra ellos. Estaban motivados y no nos permitieron nada en la primera parte”, admitió.

Repercusiones y críticas tras la caída de la Selección de México ante River

La caída ante el conjunto argentino, que afrontaba su último amistoso de pretemporada, generó una ola de críticas hacia el combinado mexicano, con cuestionamientos sobre el futuro de varios jugadores en la selección.

Mientras Aguirre trabaja en los ajustes necesarios de cara a los próximos compromisos oficiales, esta derrota deja un mensaje claro: los niveles de exigencia y competitividad deben elevarse si el Tri quiere evitar nuevas decepciones en el futuro.