El jefe de Red Bull descartó a un piloto para 2025 y crecen las posibilidades de Franco Colapinto

En este contexto, Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, recientemente descartó que Carlos Sainz, piloto de Ferrari, esté en los planes de Red Bull para el próximo año. “Siempre hay mucha especulación en el paddock de Fórmula 1", aseguró Horner. "Carlos será piloto de Williams el año que viene. Es un gran piloto, pero está vinculado a Williams y no forma parte de nuestros planes para 2025”, expresó en una declaración que parece cerrar una puerta a Sainz y deja en el aire la vacante de Pérez.

Sin embargo, Red Bull no es el único candidato para el piloto argentino. Lo cierto es que, el equipo francés, Alpine, se sumó a la lista de opciones para Colapinto. Según el medio especializado Last Word on Sports, Alpine mantiene conversaciones para quedarse con la ficha del piloto argentino, aunque hoy todos sus asientos están ocupados. Para que Colapinto pudiera ingresar, sería necesario que Pierre Gasly regresara a Red Bull, abriendo un lugar en Alpine.

Aunque el panorama tiene muchas variables, la posibilidad de ver a Colapinto en la Fórmula 1 el año que viene sigue intacta, y los fanáticos argentinos esperan con ansias una confirmación.