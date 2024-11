¿Nueva oportunidad? La escudería que está interesada en Franco Colapinto

La posibilidad de ver a Franco Colapinto compitiendo en la Fórmula 1 en 2025 es una ilusión que mantiene en vilo a sus seguidores en Argentina y a los fanáticos en todo el mundo. Aunque aún no hay confirmación oficial sobre su futuro, los rumores sobre su posible inclusión en una escudería de primer nivel no paran de circular. En las últimas horas, el medio especializado Last Word on Sports reveló que el equipo Alpine estaría en conversaciones para adquirir la ficha del joven piloto argentino, quien también suena en los planes de Red Bull.