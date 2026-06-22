El mapa de los 16avos. de final: los posibles rivales de la Selección Argentina en la próxima ronda del Mundial

Cuáles son los días y horarios del camino de Argentina si clasifica primera

En caso de cumplir con el objetivo de finalizar en el primer lugar de la Zona J, el conjunto comandado por Lionel Scaloni ya tiene un calendario de partidos perfectamente diagramado de cara a las instancias decisivas (en huso horario de Argentina):

Dieciseisavos de final: Viernes 3 de julio, a las 19:00

Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13:00

Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22:00

Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16:00

Final: Domingo 19 de julio, a las 16:00

Cómo sería el posible camino de la Selección Argentina hacia la final del Mundial

Si la lógica se impone y el campeón del mundo avanza a los octavos de final, se cruzaría al ganador del duelo entre los segundos del Grupo D y G, un cruce que hoy saldría del choque entre Australia y Bélgica. De superar esa barrera, en los cuartos de final el rival más fuerte a enfrentar sería Portugal (que probablemente discutirá su zona con Colombia), apareciendo Suiza o Canadá como posibilidades más lejanas dentro de la Zona B (completada por Qatar y Bosnia).

Ya en las semifinales del Mundial, por la parte superior del cuadro, se podrían presentar Brasil o Inglaterra, siempre y cuando las tres potencias terminen liderando sus respectivas zonas. Como contrapartida, del otro lado del cuadro marcharán los líderes de las zonas E, I, F, H y G. Esto significa que la Selección Argentina sólo se cruzaría con Alemania, Francia, Países Bajos y España en una hipotética final, una proyección sujeta a que los cinco seleccionados mencionados logren terminar en el primer puesto de sus respectivos grupos.