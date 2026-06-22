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El mapa de los 16avos. de final: los posibles rivales de la Selección Argentina en la próxima ronda del Mundial

Tras derrotar a Austria, la Albiceleste sacó pasaje a la próxima instancia del certamen. Las combinaciones del Grupo H que definirán a su oponente, los días y horarios confirmados si clasifica liderando la zona y los cruces proyectados.

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REUTERS/Kai Pfaffenbach

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El panorama de la Copa del Mundo empieza a aclararse para los vigentes defensores del título. La victoria contra Austria por 2-0 dejó a la Selección Argentina clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, asegurando su permanencia en el torneo a falta de una jornada para el cierre de la primera etapa. Con el pasaje en el bolsillo gracias a sus dos triunfos al hilo, el conjunto nacional ahora debe esperar el resultado de Jordania vs. Argelia esta madrugada para confirmar el primer lugar, abriendo de inmediato el interrogante sobre el mapa de los playoffs: ¿cuándo y contra quién jugaría en la próxima ronda?

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A raíz de haber sumado de a tres frente a argelinos y austríacos, el combinado nacional ya no puede matemáticamente quedar en el tercer puesto. Cabe remarcar que Argentina solo se cruzará contra un rival de la zona H en caso de finalizar primera o segunda de su grupo. Así como están las cosas en este momento preciso de la competencia, la Albiceleste jugaría en la siguiente instancia contra el segundo del Grupo H, que por ahora es Uruguay. No obstante, la última fecha de ese cuadrangular presenta múltiples escenarios que podrían alterar el destino de los cruces.

Qué combinaciones del Grupo H pueden cambiar el rival de Argentina en los 16vos de final

La definición de la zona vecina tendrá lugar en la tercera fecha con los partidos Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Dependiendo de las variables estadísticas, el oponente de la Scaloneta se modificará de la siguiente manera:

  • Si gana Uruguay y Cabo Verde empata o pierde: El rival de Argentina será España.

  • Si ganan Uruguay y Cabo Verde: El rival se definirá por la peor diferencia de gol de ambos (hoy ambos en cero); si persiste la igualdad, por menos goles a favor (hoy +2 ambos), y en última instancia por el juego limpio (Fair Play), donde hoy Uruguay lidera por tener una tarjeta amarilla menos.

  • Si hay dos empates: El oponente de la Albiceleste se definirá bajo los mismos criterios de desempate anteriores (goles y Fair Play), con la diferencia de que Uruguay y Cabo Verde disputarán el segundo puesto en lugar del primero.

  • Si Cabo Verde gana por menos de 4 goles y Uruguay empata: El rival argentino será Cabo Verde.

  • Si Cabo Verde gana por 4 goles exactos: Desempata el primer puesto de su zona por goles a favor o Fair Play directamente con España.

  • Si Cabo Verde gana por 4 o más goles y Uruguay empata: El rival de la Selección será España.

  • Si Uruguay no gana y gana Arabia Saudita: El contrincante será Arabia Saudita.

Qué necesita la Selección Argentina para asegurar el primer puesto del Grupo J

Para evitar especulaciones y amarrar el liderazgo de forma matemática, la Albiceleste cuenta con dos vías directas. En primer término, si Argelia y Jordania empatan esta madrugada, la Selección Argentina asegurará su presencia en los 16vos de final como primera de grupo. Por otra parte, si ese resultado no se activa, si Argentina empata o gana contra Jordania en la última jornada, también será líder de su zona independientemente de los demás resultados que se registren.

Cuáles son los días y horarios del camino de Argentina si clasifica primera

En caso de cumplir con el objetivo de finalizar en el primer lugar de la Zona J, el conjunto comandado por Lionel Scaloni ya tiene un calendario de partidos perfectamente diagramado de cara a las instancias decisivas (en huso horario de Argentina):

  • Dieciseisavos de final: Viernes 3 de julio, a las 19:00

  • Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13:00

  • Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22:00

  • Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16:00

  • Final: Domingo 19 de julio, a las 16:00

Cómo sería el posible camino de la Selección Argentina hacia la final del Mundial

Si la lógica se impone y el campeón del mundo avanza a los octavos de final, se cruzaría al ganador del duelo entre los segundos del Grupo D y G, un cruce que hoy saldría del choque entre Australia y Bélgica. De superar esa barrera, en los cuartos de final el rival más fuerte a enfrentar sería Portugal (que probablemente discutirá su zona con Colombia), apareciendo Suiza o Canadá como posibilidades más lejanas dentro de la Zona B (completada por Qatar y Bosnia).

Ya en las semifinales del Mundial, por la parte superior del cuadro, se podrían presentar Brasil o Inglaterra, siempre y cuando las tres potencias terminen liderando sus respectivas zonas. Como contrapartida, del otro lado del cuadro marcharán los líderes de las zonas E, I, F, H y G. Esto significa que la Selección Argentina sólo se cruzaría con Alemania, Francia, Países Bajos y España en una hipotética final, una proyección sujeta a que los cinco seleccionados mencionados logren terminar en el primer puesto de sus respectivos grupos.

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