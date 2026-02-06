El mensaje de la esposa de Valentín Barco luego del mal momento que vivieron en un hospital: cómo está su hija

Qué le pasó a la hija de Valentín Barco

La joven contó que todo se originó por un accidente doméstico. “Se tiró del cambiador y se golpeó la cabeza. Los clásicos accidentes domésticos de los que hablan, pero al estar sola en el exterior, todo se complica más”, explicó.

El episodio generó preocupación en la familia, que decidió acudir de inmediato a la guardia para que la niña fuera atendida. Sin embargo, según relató la pareja, la experiencia en el centro médico fue negativa y derivó en el fuerte descargo que ambos compartieron públicamente.

Imagenes notas A24 (76)

(Foto: yaz.jaureguy/IG)

Qué dijo la esposa de Barco sobre el sistema de salud

Además de explicar lo ocurrido, Jaureguy respondió a las críticas que recibió en redes sociales y profundizó su postura sobre la atención sanitaria en la ciudad.

“Toda la estructura de salud está mal. Se supone que pagas una privada y cuando necesitas una guardia, la única que hay es pública”, señaló. Y agregó que el problema no es asistir a un hospital público, sino el funcionamiento general del sistema.

En ese sentido, relató que había una gran cantidad de personal, pero solo un médico disponible. Según su versión, esto generaba demoras prolongadas para que los pacientes pudieran ser atendidos.

“Había una cantidad de bebés y niños pequeños sin atender que demuestran lo poco eficaz que es el sistema, por lo menos de esta ciudad y seguro de tantas otras. Podés esperar que aguante un adulto, aunque tampoco está bien, ¿pero un bebé o un niño? Es inhumano”, sostuvo.

Más allá del duro reclamo, la situación tuvo un desenlace positivo: la hija del futbolista no sufrió mayores complicaciones y ya se recupera en su casa, luego del susto que vivió la familia en Francia.