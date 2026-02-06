El profundo mensaje de Rocío Pardo a Nicolás Cabré por su cumpleaños: "Alma de poeta y abrazo cálido"

Y cerró con un mensaje que resume la intensidad de su vínculo: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Con la sonrisa más hermosa. Que se merece absolutamente todo. Podría subir mil fotos más, pero ésta resume lo que somos todos los días. Felicidad y amor. Sano. Del que hace bien”.

La respuesta de Cabré no tardó en llegar y fue tan contundente como tierna: “Te amo con todo mi ser”.

rocio pardo y nicolás cabre

Qué respondió Rocío Pardo a los comentarios de la China Suárez sobre Rufina

Tras los elogios públicos de la China Suárez hacia Rocío Pardo por la manera respetuosa y afectuosa en la que ejerce su rol de madrastra de Rufina, la productora teatral decidió responder y lo hizo con un comentario cargado de gratitud y ternura.

Durante la gala de los Premios Carlos en Córdoba, la pareja de Nicolás Cabré dialogó con Pablo Layus para Intrusos (América) y se refirió a las palabras de la actriz en La Mañana con Moria (El Trece). “Es lo que yo siempre digo: mientras la familia esté bien afuera va a estar todo bien”, señaló en primera instancia.

El movilero insistió en el valor de ese reconocimiento: “Es muy lindo escuchar de otra mamá que está agradecida porque a su hija la están cuidando bien como la estás cuidando vos”. Ante esas palabras, Rocío se mostró emocionada y respondió: “Por supuesto, es fundamental, a mí también me gustaría que pase lo mismo en caso de tener una hija. Creo que hay que priorizar eso ante todas las cosas”.

Cabe recordar que tanto ella como Cabré han manifestado en varias ocasiones que no planean tener hijos y que disfrutan plenamente de su vida en pareja.