Ander Herrera sufrió un nuevo desgarro: una por una, todas sus lesiones desde que llegó a Boca

Cuáles fueron las lesiones de Ander Herrera desde su llegada a Boca

El primer desgarro se produjo el 26 de enero, cuando fue titular frente a Argentinos Juniors por el Torneo Apertura. Ese día se retiró lesionado y el diagnóstico de un desgarro grado II en el isquiotibial derecho lo dejó 25 días afuera y se perdió seis partidos.

El segundo problema físico llegó tras una serie de buenas actuaciones ante Aldosivi, Alianza Lima, Rosario Central y Central Córdoba. Nunca se confirmó oficialmente el diagnóstico, pero estuvo 21 días sin jugar y solo se perdió un partido, beneficiado por un parate por Eliminatorias.

El tercer desgarro se produjo tras regresar ante Newell’s. Ingresó en el entretiempo y apenas duró diez minutos en cancha antes de salir caminando solo hacia el banco. Esa lesión lo dejó 46 días afuera y se perdió seis encuentros, incluidas las cinco fechas finales del torneo y los octavos de final ante Lanús.

El cuarto desgarro fue el más grave. Ocurrió en el debut ante Benfica por el Mundial de Clubes: fue titular, pero solo pudo jugar 20 minutos. Esa lesión lo mantuvo 100 días fuera de las canchas y le hizo perderse 12 partidos.

El quinto llegó en este inicio de 2026. Tras sumar minutos en los amistosos de pretemporada y ser titular ante Estudiantes y Newell’s, sufrió una ruptura fibrilar grado 1 en el recto anterior derecho.

Cuántos partidos se perdió Ander Herrera en total

Entre todas las lesiones, Herrera acumuló 192 días fuera de las canchas y 25 partidos sin estar disponible para Boca. Un registro que explica por qué, pese a su jerarquía y experiencia, todavía no logró asentarse en el equipo desde su llegada al fútbol argentino.