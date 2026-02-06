En vivo Radio La Red
Deportes
Ander Herrera
Boca
FÚTBOL

Ander Herrera sufrió un nuevo desgarro: una por una, todas sus lesiones desde que llegó a Boca

El mediocampista español sufrió un nuevo desgarro en el recto anterior derecho y suma cinco lesiones desde su llegada a Boca.

Boca recibió otra mala noticia en el entrenamiento del miércoles: Ander Herrera sufrió un nuevo desgarro y volvió a quedar marginado de la actividad. El español venía de ser titular en dos partidos consecutivos, pero en la segunda práctica de la semana de cara al duelo ante Vélez padeció una ruptura fibrilar de grado 1 en el músculo recto anterior de su muslo derecho.

Alivio en Boca: la excelente noticia que recibió Claudio Úbeda de cara al partido ante Vélez
image

Se trata del quinto desgarro que sufre desde su llegada al club, una seguidilla de lesiones que le impidió asentarse en el equipo y tener continuidad. Tras conocerse el diagnóstico, el mediocampista abandonó el entrenamiento y ya comenzó con su proceso de recuperación. Aunque se trata de una lesión leve, los antecedentes obligan a la cautela y no hay un plazo definido para su regreso.

El 2025 había sido especialmente complicado para el vasco. Luego de un año marcado por los problemas físicos, decidió volver a España para reflexionar sobre su futuro. Tras ese período y con cierta incertidumbre sobre su continuidad, acordó un nuevo vínculo con Boca con una significativa baja salarial.

“Necesitaba reflexionar y ver qué queríamos a nivel familiar. Estuvimos muy felices aquí en Buenos Aires, yo personalmente en Boca también. Decidimos volver en parte por el hecho de poder disfrutar de una competición tan apetecible para el club”, explicó al regresar para sumarse a la pretemporada.

Cuáles fueron las lesiones de Ander Herrera desde su llegada a Boca

El primer desgarro se produjo el 26 de enero, cuando fue titular frente a Argentinos Juniors por el Torneo Apertura. Ese día se retiró lesionado y el diagnóstico de un desgarro grado II en el isquiotibial derecho lo dejó 25 días afuera y se perdió seis partidos.

El segundo problema físico llegó tras una serie de buenas actuaciones ante Aldosivi, Alianza Lima, Rosario Central y Central Córdoba. Nunca se confirmó oficialmente el diagnóstico, pero estuvo 21 días sin jugar y solo se perdió un partido, beneficiado por un parate por Eliminatorias.

El tercer desgarro se produjo tras regresar ante Newell’s. Ingresó en el entretiempo y apenas duró diez minutos en cancha antes de salir caminando solo hacia el banco. Esa lesión lo dejó 46 días afuera y se perdió seis encuentros, incluidas las cinco fechas finales del torneo y los octavos de final ante Lanús.

El cuarto desgarro fue el más grave. Ocurrió en el debut ante Benfica por el Mundial de Clubes: fue titular, pero solo pudo jugar 20 minutos. Esa lesión lo mantuvo 100 días fuera de las canchas y le hizo perderse 12 partidos.

El quinto llegó en este inicio de 2026. Tras sumar minutos en los amistosos de pretemporada y ser titular ante Estudiantes y Newell’s, sufrió una ruptura fibrilar grado 1 en el recto anterior derecho.

Cuántos partidos se perdió Ander Herrera en total

Entre todas las lesiones, Herrera acumuló 192 días fuera de las canchas y 25 partidos sin estar disponible para Boca. Un registro que explica por qué, pese a su jerarquía y experiencia, todavía no logró asentarse en el equipo desde su llegada al fútbol argentino.

