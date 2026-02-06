Carlos Zambrano reapareció tras la denuncia por abuso y dejó un llamativo mensaje: "Vamos..."

En cuanto a su situación personal, Zambrano mantuvo un perfil bajo desde que se conoció la denuncia, a diferencia de los otros dos futbolistas acusados, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores. En el plano deportivo, el defensor podría quedar libre de Alianza Lima y continuar su carrera en otra institución, mientras la causa sigue en etapa de investigación.

Qué dice la denuncia contra Carlos Zambran

Según la declaración de la joven argentina de 22 años, el hecho ocurrió luego del amistoso que Alianza Lima disputó ante Colo Colo el domingo 18 de enero. La denunciante relató que cinco futbolistas del club peruano se presentaron en la habitación donde se alojaba con una amiga.

Entre ellos estaban Zambrano, Trauco, Peña Flores y otros dos jugadores que, según su testimonio, se retiraron poco después y no forman parte de la acusación. De acuerdo con su declaración, los tres futbolistas se quedaron en la habitación y allí se produjo el presunto abuso sexual.

“Zambrano me decía de tomar (alcohol), me incitaba a seguir tomando”, afirmó la joven. Además, sostuvo: “Yo decía que no quería”.

Cuál fue la respuesta del defensor

Tras la difusión del caso, Zambrano emitió un comunicado público. En el texto, expresó su rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y negó las acusaciones en su contra.

“Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente”, sostuvo el defensor.

Además, aseguró que se puso a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación y explicó que había decidido mantener silencio hasta conocer formalmente el contenido de la denuncia. También agradeció el apoyo de su familia y pidió consideración hacia todas las personas involucradas, mientras la causa avanza y se esperan novedades judiciales.