El fuerte descargo de Valentín Barco: denunció mala atención médica a su hija en Francia
El lateral argentino y su pareja cuestionaron duramente al sistema de salud de Estrasburgo luego de una experiencia en la guardia de un hospital local.
La victoria del Racing de Estrasburgo por 3-1 ante el Mónaco, por los octavos de final de la Copa de Francia, quedó rápidamente en segundo plano para Valentín Barco. Tras el partido, el lateral argentino protagonizó un fuerte descargo en redes sociales luego de la atención médica que recibió su hija en un centro de salud francés.
La situación fue expuesta inicialmente por su pareja, Yaz Jaureguy, quien publicó una imagen desde la guardia de madres e hijos de un hospital y relató la experiencia que atravesaron. Según contó, acudieron al lugar con su hija Gemma, nacida en marzo del año pasado, y denunciaron demoras y condiciones inadecuadas en la atención.
“Una guardia en la que dicen atender a un bebé a las seis horas cuando es algo grave. El sistema de salud de esta ciudad es un desastre. Hautepierre debería cerrar. Dejan a los niños tirados en el piso durante horas para que luego tengan que irse a sus casas sin saber si están bien. Son completamente inhumanos, un asco”, escribió Jaureguy en sus redes.
La publicación generó repercusión inmediata y fue replicada por el propio Barco, quien también expresó su indignación. “Increíble. Hacen todo mal. Hautepierre tiene que cerrar urgente. Es lo peor de Estrasburgo”, agregó el exjugador de Boca en sus historias.
El reclamo público del futbolista argentino se dio pocas horas después del triunfo de su equipo en la Copa de Francia, en un contexto personal marcado por la preocupación familiar. Mientras tanto, el lateral atraviesa un buen presente en lo deportivo.
Barco llegó al Racing de Estrasburgo en enero de 2025, tras una etapa irregular en el Brighton de la Premier League. El club francés invirtió cerca de 10 millones de euros por su pase y lo vinculó contractualmente hasta 2029.
En la temporada actual, el defensor disputó 27 encuentros oficiales, convirtió un gol y aportó nueve asistencias. Su rendimiento lo consolidó como una pieza importante dentro del equipo, con influencia tanto en ataque como en defensa, en medio de una situación personal que lo llevó a manifestar públicamente su enojo por la atención médica recibida por su hija.