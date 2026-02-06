El fuerte descargo de Valentín Barco: denunció mala atención médica a su hija en Francia

barco_posteo

El reclamo público del futbolista argentino se dio pocas horas después del triunfo de su equipo en la Copa de Francia, en un contexto personal marcado por la preocupación familiar. Mientras tanto, el lateral atraviesa un buen presente en lo deportivo.

Barco llegó al Racing de Estrasburgo en enero de 2025, tras una etapa irregular en el Brighton de la Premier League. El club francés invirtió cerca de 10 millones de euros por su pase y lo vinculó contractualmente hasta 2029.

En la temporada actual, el defensor disputó 27 encuentros oficiales, convirtió un gol y aportó nueve asistencias. Su rendimiento lo consolidó como una pieza importante dentro del equipo, con influencia tanto en ataque como en defensa, en medio de una situación personal que lo llevó a manifestar públicamente su enojo por la atención médica recibida por su hija.