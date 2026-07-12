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El mensaje que dejó Scaloni para el partido de semifinal contra Inglaterra

El DT de la Selección argentina celebró la clasificación luego del 3-1 sobre Suiza, resaltó el carácter del plantel y anticipó un duelo muy exigente frente a Inglaterra.

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photoScaloni habló después del partido contra Suiza (Foto: Reuters).

photoScaloni habló después del partido contra Suiza (Foto: Reuters).

Lionel Scaloni celebró la victoria de la Selección argentina frente a Suiza que llegó en el alargue. El director técnico nacional destacó que la "suerte" estuvo del lado argentino por la expulsión del jugador Breel Embolo, que vio la segunda amarilla por simular una falta inexistente.

Leé también El golazo de cabeza de Alexis Mac Allister para abrir el partido de la Selección Argentina ante Suiza
Foto: Reuters 

"Hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico, nos pusimos mucho en dificultad", dijo Scaloni al hablar con la TV Pública después del partido que Argentina ganó 3 a 1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El entrenador reconoció que "hoy estuvo de nuestro lado la suerte porque a ellos le expulsaron un jugador", en referencia a la expulsión de Embolo.

Scaloni señaló que "lo que consiguió este equipo es histórico" después de que Argentina volviera a clasificarse a una semifinal y asegurarse jugar los ocho partidos del Mundial 2026, así como mínimo diputará un eventual encuentro por el tercer puesto.

"Da igual que sea Inglaterra, que sea Noruega", indicó Scaloni sobre el próximo rival donde ya se sabe que Argentina se enfrentará a Inglaterra. Respecto al partido de semifinales, anticipó que "nos vamos a encontrar esto" en referencia a un partido díficil como lo fue Suiza.

Por último, Scaloni dejó un mensaje para el próximo encuentro: "Vamos a recuperar que necesitamos recuperar. Creo que es lo más importante". Argentina llega al partido contra Inglaterra después de jugar 120 minutos contra Suiza y con varios tocados: al menos, Leandro Paredes y Cristian Romero, se retiraron con molestias.

Mientras Scaloni hablaba los jugadores festejaban en el campo de juego al ritmo de la canción que bajaba de la tribuna: "A los ingleses le tenemos que ganar".

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