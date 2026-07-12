El mensaje que dejó Scaloni para el partido de semifinal contra Inglaterra

"Da igual que sea Inglaterra, que sea Noruega", indicó Scaloni sobre el próximo rival donde ya se sabe que Argentina se enfrentará a Inglaterra. Respecto al partido de semifinales, anticipó que "nos vamos a encontrar esto" en referencia a un partido díficil como lo fue Suiza.

Por último, Scaloni dejó un mensaje para el próximo encuentro: "Vamos a recuperar que necesitamos recuperar. Creo que es lo más importante". Argentina llega al partido contra Inglaterra después de jugar 120 minutos contra Suiza y con varios tocados: al menos, Leandro Paredes y Cristian Romero, se retiraron con molestias.

Mientras Scaloni hablaba los jugadores festejaban en el campo de juego al ritmo de la canción que bajaba de la tribuna: "A los ingleses le tenemos que ganar".