Cuándo juega la Selección Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Cómo quedó el cronograma completo de las semifinales del Mundial 2026

La penúltima instancia del campeonato del mundo se resolverá de forma consecutiva en dos jornadas consecutivas con las cuatro potencias europeas y sudamericanas en cancha.

La organización del certamen ratificó que las semifinales del Mundial 2026 se disputarán entre el 14 y el 15 de julio, distribuyendo los espectáculos en sedes de alta infraestructura tecnológica. El inicio de la ronda de los cuatro mejores se producirá el martes 14 de julio a las 16:00 con el partido entre Francia y España en Dallas. Al día siguiente, el miércoles 15 de julio a las 16:00, se completará el cuadro con el cruce de Inglaterra vs. Argentina en Atlanta, definiendo a los dos aspirantes a la gloria.

Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial 2026

El partido más importante del calendario futbolístico internacional marcará la conclusión del torneo norteamericano a mediados de este mes.

Una vez resueltas las dos llaves de semifinales, los ojos de todo el planeta fútbol se trasladarán a la Costa Este para presenciar la coronación del nuevo monarca ecuménico. La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio a las 16:00 en Nueva York/Nueva Jersey y definirá al nuevo campeón del mundo, cerrando una cita histórica que mantuvo en vilo a los aficionados a lo largo de las últimas semanas de competencia.