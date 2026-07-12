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Cuándo juega la Selección Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La Selección Argentina superó los cuartos de final y se medirá ante el combinado británico por un pase a la gran definición. Días, horarios y sedes de la próxima ronda.

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Foto: Reuters 

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La ilusión de alcanzar una nueva estrella internacional dio un paso fundamental en suelo norteamericano gracias al rendimiento colectivo de la delegación nacional. La Selección argentina le ganó 3-1 a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026. Con este resultado positivo, los dirigidos técnicamente por Lionel Scaloni volvieron a meterse entre los cuatro mejores seleccionados del torneo ecuménico, desatando los festejos de los miles de fanáticos. Ahora, de cara a la antesala del partido decisivo por el campeonato, el equipo argentino deberá enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final, reeditando un clásico histórico de las citas máximas.

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Formación confirmada en Argentina. (Foto: Reuters).

El pasaje hacia esta instancia de privilegio se construyó con paso firme sobre el campo de juego de los cuartos de final. La Albiceleste consiguió el pase tras superar a Suiza 3-1 en los cuartos de final y volvió a meterse entre los cuatro mejores seleccionados del torneo. Del otro lado de la llave eliminatoria estará aguardando el conjunto británico, que por su parte derrotó 2-1 a Noruega y se convirtió en el rival de la Selección en busca de un lugar en la final, lo que asegura un choque de alta tensión y paridad táctica.

Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El trascendental choque que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo de la FIFA ya se encuentra debidamente programado por el comité organizador.

Los aficionados de ambos seleccionados ya toman nota del cronograma oficial estipulado para el inicio de las acciones en el estado de Georgia. El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se llevará a cabo el miércoles 15 de julio desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador de este electrizante cruce internacional se ganará de forma directa el derecho a competir por el trofeo más preciado del deporte rey el fin de semana posterior.

Cómo quedó el cronograma completo de las semifinales del Mundial 2026

La penúltima instancia del campeonato del mundo se resolverá de forma consecutiva en dos jornadas consecutivas con las cuatro potencias europeas y sudamericanas en cancha.

La organización del certamen ratificó que las semifinales del Mundial 2026 se disputarán entre el 14 y el 15 de julio, distribuyendo los espectáculos en sedes de alta infraestructura tecnológica. El inicio de la ronda de los cuatro mejores se producirá el martes 14 de julio a las 16:00 con el partido entre Francia y España en Dallas. Al día siguiente, el miércoles 15 de julio a las 16:00, se completará el cuadro con el cruce de Inglaterra vs. Argentina en Atlanta, definiendo a los dos aspirantes a la gloria.

Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial 2026

El partido más importante del calendario futbolístico internacional marcará la conclusión del torneo norteamericano a mediados de este mes.

Una vez resueltas las dos llaves de semifinales, los ojos de todo el planeta fútbol se trasladarán a la Costa Este para presenciar la coronación del nuevo monarca ecuménico. La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio a las 16:00 en Nueva York/Nueva Jersey y definirá al nuevo campeón del mundo, cerrando una cita histórica que mantuvo en vilo a los aficionados a lo largo de las últimas semanas de competencia.

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