"El que no salta es un inglés": el eufórico festejo de los jugadores de la Selección Argentina con los hinchas tras el pase a semifinales

Cuándo y a qué hora se juega la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El histórico compromiso que definirá a uno de los aspirantes al título de la Copa del Mundo ya posee coordenadas oficiales en territorio norteamericano.

Los aficionados ya comenzaron a planificar lo que será la previa de este clásico absoluto. La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles que viene en Atlanta, desde las 16 de nuestro país. La relevancia del choque es absoluta, debido a que el ganador jugará por el título ante Francia o España, que definirán al otro finalista de la competencia en su respectiva llave eliminatoria.

Cómo quedó el historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

El enfrentamiento entre ambas naciones arrastra una profunda carga emotiva y posee un historial con episodios memorables en las fases decisivas del certamen.

El encuentro ante Inglaterra nunca será uno más para la Selección y todos los argentinos desde la guerra de Malvinas en 1982, marcando a fuego cada antecedente deportivo. En la memoria colectiva siempre quedará el histórico triunfo en los cuartos de final de México 86 por la "mano de Dios" de Diego Maradona y la posterior inolvidable apilada del astro argentino. Posteriormente, Argentina enfrentó a Inglaterra en Francia 1998 en los octavos de final y avanzó en la definición por penales después de empatar en dos goles, mientras que la última vez que se midieron en una Copa del Mundo se registró en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, donde la victoria fue para los europeos por 1-0.