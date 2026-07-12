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"El que no salta es un inglés": el eufórico festejo de los jugadores de la Selección Argentina con los hinchas tras el pase a semifinales

El plantel de la Selección Argentina celebró junto a los hinchas tras superar a Suiza en el suplementario y dejó en claro que la semifinal del miércoles ya empezó a jugarse.

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Foto: Reuters 

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La algarabía por meterse nuevamente entre las cuatro mejores estructuras futbolísticas del planeta se trasladó de inmediato desde los límites del campo de juego hacia las tribunas del Arrowhead Stadium. La Selección Argentina se impuso por 3-1 a Suiza en los cuartos de final y se enfrentará en las semifinales del Mundial 2026 a Inglaterra, un partido especial que ya comenzó a jugarse en Kansas City. La algarabía por el objetivo cumplido se mezcló rápidamente con el folclore histórico que rodea a este tradicional cruce de potencias ecuménicas.

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Foto: Reuters 

El desahogo del plantel se dio luego de una batalla física extenuante que demandó apelar a las variantes ofensivas en la prórroga. Después de otro sufrido triunfo en el tiempo suplementario con el golazo de Julián Álvarez y el último de Lautaro Martínez, los jugadores festejaron con la gente al ritmo de "El que no salta es un inglés". Las imágenes de los campeones del mundo saltando y cantando abrazados junto a la parcialidad albiceleste inundaron las plataformas digitales, exponiendo cómo el grupo asimila la relevancia de la próxima cita eliminatoria.

El conjunto británico arriba a esta instancia decisiva con un desgaste físico muy similar al que experimentó la escuadra comandada por Lionel Scaloni. Inglaterra ya esperaba en las semifinales después de derrotar a Noruega por 2-1 y también luego de necesitar el tiempo extra tras empatar por 1-1 en el tiempo reglamentario. La paridad de condiciones deportivas en la antesala de la llave de semifinales añade una cuota extra de expectativa para un choque que paralizará la actividad deportiva en ambos países a mediados de la próxima semana.

Cuándo y a qué hora se juega la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El histórico compromiso que definirá a uno de los aspirantes al título de la Copa del Mundo ya posee coordenadas oficiales en territorio norteamericano.

Los aficionados ya comenzaron a planificar lo que será la previa de este clásico absoluto. La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles que viene en Atlanta, desde las 16 de nuestro país. La relevancia del choque es absoluta, debido a que el ganador jugará por el título ante Francia o España, que definirán al otro finalista de la competencia en su respectiva llave eliminatoria.

Cómo quedó el historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

El enfrentamiento entre ambas naciones arrastra una profunda carga emotiva y posee un historial con episodios memorables en las fases decisivas del certamen.

El encuentro ante Inglaterra nunca será uno más para la Selección y todos los argentinos desde la guerra de Malvinas en 1982, marcando a fuego cada antecedente deportivo. En la memoria colectiva siempre quedará el histórico triunfo en los cuartos de final de México 86 por la "mano de Dios" de Diego Maradona y la posterior inolvidable apilada del astro argentino. Posteriormente, Argentina enfrentó a Inglaterra en Francia 1998 en los octavos de final y avanzó en la definición por penales después de empatar en dos goles, mientras que la última vez que se midieron en una Copa del Mundo se registró en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, donde la victoria fue para los europeos por 1-0.

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