Por qué la Selección Argentina juega con una cinta negra en el brazo contra Suiza en el Mundial 2026

Quién fue Antonio Rattín y qué representó para el fútbol argentino

El popular exjugador, apodado "El Rata" por un juego de palabras con su apellido, se transformó en un símbolo de la identidad de Boca Juniors debido a su carácter aguerrido, temperamental y de una enorme personalidad.

Su trayectoria profesional estuvo marcada por la fidelidad total, dado que su carrera solo tuvo dos camisetas: la de Boca y la de la Selección Argentina. Producto de las inferiores xeneizes, debutó a los 19 años y durante sus 15 años como futbolista profesional disputó 382 partidos, siempre como titular, ganando 4 títulos. Se consolidó como el precursor de un estilo que luego siguieron otros ídolos como el Chapa Rubén Suñé, Blas Armando Giunta y Mauricio Serna, dejando una huella imborrable en la institución de la Ribera.

Qué histórica jugada protagonizó Antonio Rattín con la Selección Argentina en los Mundiales

El legendario volante central tuvo un paso sumamente destacado por el conjunto nacional, llegando a disputar un total de 21 partidos internacionales entre los años 1959 y 1969.

Con la celeste y blanca jugó el Mundial de Chile 1962 y el de Inglaterra 1966, donde protagonizó una expulsión histórica ante los dueños de casa. En aquel compromiso, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsarlo, pero como todavía no existían las tarjetas de amonestación, la escena se dilató y Rattín se quedó en cancha más de 10 minutos reclamando e incluso pidiendo un traductor. Aquella jugada fue tan trascendental que llevó a que, a partir de México 1970, se implementaran las tarjetas amarilla y roja. Lo más memorable de la secuencia fue que al salir de la cancha, en una muestra de rebeldía, Rattín estrujó el banderín de un córner que contenía la bandera británica, una imagen que hoy se recuerda con profundo respeto tras conocerse su fallecimiento.