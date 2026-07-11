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Por qué la Selección Argentina juega con una cinta negra en el brazo contra Suiza en el Mundial 2026

Los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni lucen un distintivo oscuro en sus mangas derechas durante el partido en Kansas City. Descubrí qué hay detrás del gesto.

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Foto: Reuters 

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La salida a la cancha del combinado nacional para afrontar su cruce de cuartos de final en la Copa del Mundo capturó de inmediato la atención de los espectadores debido a un particular detalle en la indumentaria oficial. En el duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina lucen un brazalete negro en sus brazos derechos. Esta señal de luto, visible en cada uno de los futbolistas sobre el césped del Arrowhead Stadium, responde a un acontecimiento de enorme impacto institucional y afectivo para el deporte de nuestro país.

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Foto: Reuters 

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La presencia de la cinta surgió por un pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la FIFA, el cual fue autorizado por el organismo internacional de manera excepcional. La iniciativa se aprobó como homenaje a Antonio Rattín, exmediocampista de Boca y la Selección Argentina que falleció este sábado a sus 89 años. La partida física del histórico futbolista caló hondo en la delegación nacional que se encuentra en Estados Unidos, motivando este rápido reconocimiento comunitario en la previa de las acciones en Kansas City.

El homenaje en el terreno norteamericano no solo se limitó al plano local con la cinta oscura en las mangas de los futbolistas albicelestes, sino que abarcó un reconocimiento a nivel global. A su vez, hubo un minuto de silencio por el fallecimiento del futbolista sudafricano Jayden Adams, que disputó esta Copa del Mundo y cuya muerte a los 25 años conmocionó a los participantes del torneo a los pocos días de haber completado su participación en la fase de grupos.

Quién fue Antonio Rattín y qué representó para el fútbol argentino

El popular exjugador, apodado "El Rata" por un juego de palabras con su apellido, se transformó en un símbolo de la identidad de Boca Juniors debido a su carácter aguerrido, temperamental y de una enorme personalidad.

Su trayectoria profesional estuvo marcada por la fidelidad total, dado que su carrera solo tuvo dos camisetas: la de Boca y la de la Selección Argentina. Producto de las inferiores xeneizes, debutó a los 19 años y durante sus 15 años como futbolista profesional disputó 382 partidos, siempre como titular, ganando 4 títulos. Se consolidó como el precursor de un estilo que luego siguieron otros ídolos como el Chapa Rubén Suñé, Blas Armando Giunta y Mauricio Serna, dejando una huella imborrable en la institución de la Ribera.

Qué histórica jugada protagonizó Antonio Rattín con la Selección Argentina en los Mundiales

El legendario volante central tuvo un paso sumamente destacado por el conjunto nacional, llegando a disputar un total de 21 partidos internacionales entre los años 1959 y 1969.

Con la celeste y blanca jugó el Mundial de Chile 1962 y el de Inglaterra 1966, donde protagonizó una expulsión histórica ante los dueños de casa. En aquel compromiso, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsarlo, pero como todavía no existían las tarjetas de amonestación, la escena se dilató y Rattín se quedó en cancha más de 10 minutos reclamando e incluso pidiendo un traductor. Aquella jugada fue tan trascendental que llevó a que, a partir de México 1970, se implementaran las tarjetas amarilla y roja. Lo más memorable de la secuencia fue que al salir de la cancha, en una muestra de rebeldía, Rattín estrujó el banderín de un córner que contenía la bandera británica, una imagen que hoy se recuerda con profundo respeto tras conocerse su fallecimiento.

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