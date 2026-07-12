Preocupación por Messi: qué le pasó en el ojo durante el partido de la Selección Argentina ante Suiza

El exigente compromiso por las llaves de eliminación directa no solo demandó un desgaste futbolístico al límite para el conjunto nacional, sino que también dejó secuelas físicas en su principal emblema. Durante el segundo tiempo del cruce entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lionel Messi recibió un golpe en el ojo por el que tuvo que recibir atención médica. La jugada encendió momentáneamente las alarmas tanto en el banco de suplentes de la Scaloneta como en las tribunas del estadio, dadas las muestras de dolor del astro rosarino.