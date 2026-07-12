Preocupación por Messi: qué le pasó en el ojo durante el partido de la Selección Argentina ante Suiza

Los pormenores de la situación y la gravedad del impacto se hicieron evidentes para los espectadores de forma televisiva durante un parón reglamentario de las acciones. Luego del empate del elenco europeo, al momento de la pausa de hidratación, lo que llamó la atención fue que los doctores fueron directamente a buscar al capitán de la Scaloneta: le pusieron hielo en su ojo derecho por un golpe que recibió minutos antes. A pesar de la molestia visible en la zona afectada tras el choque con un rival, el futbolista de 39 años optó por continuar en el terreno de juego para liderar el frente de ataque nacional durante el cierre del tiempo regular y la posterior prórroga.