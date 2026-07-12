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Preocupación por Messi: qué le pasó en el ojo durante el partido de la Selección Argentina ante Suiza

El capitán de la Selección Argentina sufrió un impacto en su rostro durante el segundo tiempo en Kansas City y los médicos debieron asistir al diez en pleno partido.

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Foto: Reuters 

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El exigente compromiso por las llaves de eliminación directa no solo demandó un desgaste futbolístico al límite para el conjunto nacional, sino que también dejó secuelas físicas en su principal emblema. Durante el segundo tiempo del cruce entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lionel Messi recibió un golpe en el ojo por el que tuvo que recibir atención médica. La jugada encendió momentáneamente las alarmas tanto en el banco de suplentes de la Scaloneta como en las tribunas del estadio, dadas las muestras de dolor del astro rosarino.

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Foto: Reuters 

Los pormenores de la situación y la gravedad del impacto se hicieron evidentes para los espectadores de forma televisiva durante un parón reglamentario de las acciones. Luego del empate del elenco europeo, al momento de la pausa de hidratación, lo que llamó la atención fue que los doctores fueron directamente a buscar al capitán de la Scaloneta: le pusieron hielo en su ojo derecho por un golpe que recibió minutos antes. A pesar de la molestia visible en la zona afectada tras el choque con un rival, el futbolista de 39 años optó por continuar en el terreno de juego para liderar el frente de ataque nacional durante el cierre del tiempo regular y la posterior prórroga.

La contingencia física no logró opacar otra jornada consagratoria para el atacante en el plano de las estadísticas individuales de la máxima competencia de la FIFA. Más allá del traumatismo en el rostro, el diez fue otra vez clave en el combinado Albiceleste y volvió a establecer un récord: con su asistencia a Alexis Mac Allister para abrir el marcador, igualó la marca de Pelé como el máximo asistidor histórico en Copas del Mundo, alcanzando la línea de las diez habilitaciones a lo largo de su trayectoria mundialista.

Cómo fue el fuerte cruce entre Lionel Messi y el árbitro del partido ante Suiza

El capitán de la Selección Argentina protagonizó una tensa discusión con la máxima autoridad arbitral del encuentro debido a los modos de comunicación en el campo.

Además de las contingencias del juego y la atención del cuerpo médico, el futbolista rosarino vivió un momento de máxima tensión con la terna arbitral designada para impartir justicia en Kansas City. Leo tuvo un cruce con el árbitro portugués João Pinheiro, con quien quedó cara a cara en medio de una discusión y se enojó por cómo le habló. Ante los micrófonos de la transmisión y la mirada de los jugadores, el capitán le reclamó con vehemencia: "Hablá bien, no faltes el respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien". Luego de ese cruce de palabras, afortunadamente se calmaron las aguas y el partido pudo reanudarse sin mayores incidentes disciplinarios.

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