Rating: cuánto midió el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

A las 22:13, la transmisión por el canal de las pelotitas volvió a registrar un importante salto y alcanzó los 38.5 puntos de rating, consolidándose como lo más visto de la televisión argentina. Por su parte, la señal deportiva se mantuvo en un muy buen nivel con 13.0 puntos.

A las 22:33, ya con la Albiceleste arriba en el marcador por 1 a 0 gracias al tanto de Alexis Mac Allister, el rating mostró una leve caída tras los picos registrados minutos antes. Sin embargo, Telefe se mantuvo como el claro líder de la noche con 36.6 puntos, mientras que TyC Sports, con la dupla integrada por Hernán Feler y Ariel Senosiain, obtuvo 13.1 puntos.

A las 23:04, ya en la segunda parte, el interés del público continuó siendo muy alto. Si bien los números mostraron una leve baja respecto de los picos alcanzados durante el partido, Telefe se mantuvo con un amplio liderazgo al registrar 35.2 puntos de rating, mientras que TyC Sports cosechó 12.1.

A las 23:28, con el partido transitando sus instantes más apasionantes y la expectativa en aumento por la definición, el rating volvió a mostrar un repunte. El canal de la familia recuperó terreno y alcanzó los 36.2 puntos, ratificando su liderazgo absoluto durante la transmisión, mientras que TyC Sports también creció hasta los 12.8 puntos.

A las 23:55, ya con el partido entrando en su recta final y la expectativa por el desenlace en su punto más alto, la audiencia se mantuvo firme frente a la pantalla. Telefe registró 35.8 puntos de rating, sosteniendo la ventaja sobre el resto de la televisión, mientras que TyC Sports alcanzó los 13.3 puntos.

Ya pasada la medianoche, el interés por el partido se mantuvo intacto y miles de argentinos continuaron siguiendo la definición del encuentro entre Argentina y Suiza. A las 00:31, Telefe volvió a demostrar su fortaleza al marcar 35.8 puntos de rating, mientras que TyC Sports registró el mismo número: 13.3 puntos. Los números reflejaron que, incluso media hora después de las 12 de la noche, la pasión por la Selección seguía concentrando a una enorme audiencia frente al televisor.

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