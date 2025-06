El provocador posteo de Nicolás Otamendi tras su gol del empate entre Benfica y Boca

Otamendi tras el empate con Boca

“Todo el mundo sabe que soy hincha de River. Y meter un gol lo festejo como cualquier gol que le convierta a cualquier rival. La verdad que son goles que uno tiene que festejarlos, me tocó festejarlos”, dijo el futbolista de 37 años en zona mixta luego. “Todo el partido me silbaron, se dio que yo tenga que meter el gol y muy feliz. Lo grité mucho como todos los goles que me toca convertir. Más que feliz. Sabíamos la exigencia que nos iban a dar ellos y nosotros también debíamos mentalizarnos en hacerlo bien para poder obtener los tres puntos. El próximo partido para nosotros también tiene que ser una final como hoy”, agregó con mira al duelo ante Auckland.

“Íbamos 2-0 abajo y mi gol sirvió para poder empatar. Ya sabemos cómo juega Boca, lo exigente que es en los duelos y esas cosas. Encontramos el empate y muy feliz. Sabemos que ellos en los duelos son fuertes. Enfrentar siempre a un equipo argentino después de mucho tiempo creo que es lindo, es una competición que hay que disfrutar y hacerlo de la mejor forma posible para nosotros en la personal seguir avanzando”, analizó.

Al mismo tiempo, se refirió a los pasos a seguir en su carrera, teniendo en cuenta que todavía no se sabe si continuará en Portugal: “Todavía mi futuro no lo tengo resuelto. Estoy disfrutando de esta competición, que es una competición que le gustaría a cualquier jugador”.