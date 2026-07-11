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Messi sigue haciendo historia: el nuevo récord histórico que alcanzó en el Mundial 2026

Con su pase de gol a Alexis Mac Allister, el capitán de la Selección Argentina alcanzó las diez asistencias y se convirtió en el máximo asistidor en Mundiales.

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Foto: Reuters 

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El capitán del conjunto nacional continúa expandiendo su leyenda en el plano internacional y agigantando sus registros estadísticos en la competencia más prestigiosa de todas. Por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lionel Messi volvió a meterse en la historia grande de la competencia más importante: con su pase de gol a Alexis Mac Allister ante Suiza, el capitán de la Selección Argentina igualó a Pelé como el máximo asistidor en Copas del Mundo, con diez. El astro rosarino ejecutó un córner con precisión a los nueve minutos del primer tiempo que fue a la cabeza del mediocampista del Liverpool, quien la cruzó y abrió el marcador en favor de los dirigidos por Lionel Scaloni, completando de esta manera la decena de veces en las que sirvió un tanto a un compañero.

Leé también Lionel Messi va por otro récord en el Mundial 2026: quedó a cinco goles de una marca histórica
Lionel Messi va por otro récord en el Mundial 2026. (Foto: Reuters)

Foto: Reuters

El desglose de su producción demuestra una regularidad asombrosa a lo largo de las distintas ediciones de la cita máxima en las que le tocó participar. Lionel Messi sumó una asistencia en Alemania 2006, una en Sudáfrica 2010, una en Brasil 2014, dos en Rusia 2018, tres en Qatar 2022 y las últimas dos en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta constancia a lo largo de dos décadas en la elite le permitió alcanzar la línea de "O Rei", una marca que permanecía inalcanzable para la enorme mayoría de los futbolistas y que hoy vuelve a tener color albiceleste en los libros oficiales de la FIFA.

A qué jugadores de la Selección Argentina asistió Lionel Messi en los Mundiales

El astro rosarino presenta una particularidad estadística única en la historia del certamen ecuménico, ya que todas sus habilitaciones terminaron en festejos de diferentes compañeros.

Curiosamente, todas las asistencias de Lionel Messi fueron a diferentes jugadores de la Selección Argentina, acumulando diez destinatarios distintos a lo largo de sus participaciones. En Alemania 2006 asistió a Hernán Crespo en el triunfo 6-0 ante Serbia y Montenegro; en Sudáfrica 2010 habilitó a Carlos Tevez en el 3-1 versus México; y en Brasil 2014 le dio el pase a Ángel Di María para el agónico 1-0 ante Suiza en octavos de final. En la edición de Rusia 2018, otorgó dos pases de gol en la derrota 3-4 frente a Francia, cuyos beneficiarios fueron Gabriel Mercado y Sergio Agüero.

La racha se prolongó con fuerza en el último tiempo, consolidando su rol de conductor absoluto del plantel comandado por Scaloni. Durante la conquista de Qatar 2022, Messi asistió a Enzo Fernández ante México, a Nahuel Molina frente a Países Bajos y a Julián Álvarez en el recordado triunfo ante Croacia. Finalmente, en la actual edición del Mundial 2026, el astro sumó sus últimas dos habilitaciones: una a Cristian Romero en el ajustado encuentro que finalizó con victoria por 3-2 sobre Egipto en octavos de final, y la actual a Alexis Mac Allister para abrir el marcador frente a Suiza en Kansas City.

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