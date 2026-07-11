Messi sigue haciendo historia: el nuevo récord histórico que alcanzó en el Mundial 2026

El capitán del conjunto nacional continúa expandiendo su leyenda en el plano internacional y agigantando sus registros estadísticos en la competencia más prestigiosa de todas. Por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lionel Messi volvió a meterse en la historia grande de la competencia más importante: con su pase de gol a Alexis Mac Allister ante Suiza, el capitán de la Selección Argentina igualó a Pelé como el máximo asistidor en Copas del Mundo, con diez. El astro rosarino ejecutó un córner con precisión a los nueve minutos del primer tiempo que fue a la cabeza del mediocampista del Liverpool, quien la cruzó y abrió el marcador en favor de los dirigidos por Lionel Scaloni, completando de esta manera la decena de veces en las que sirvió un tanto a un compañero.