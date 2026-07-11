Messi sigue haciendo historia: el nuevo récord histórico que alcanzó en el Mundial 2026

Curiosamente, todas las asistencias de Lionel Messi fueron a diferentes jugadores de la Selección Argentina, acumulando diez destinatarios distintos a lo largo de sus participaciones. En Alemania 2006 asistió a Hernán Crespo en el triunfo 6-0 ante Serbia y Montenegro; en Sudáfrica 2010 habilitó a Carlos Tevez en el 3-1 versus México; y en Brasil 2014 le dio el pase a Ángel Di María para el agónico 1-0 ante Suiza en octavos de final. En la edición de Rusia 2018, otorgó dos pases de gol en la derrota 3-4 frente a Francia, cuyos beneficiarios fueron Gabriel Mercado y Sergio Agüero.

La racha se prolongó con fuerza en el último tiempo, consolidando su rol de conductor absoluto del plantel comandado por Scaloni. Durante la conquista de Qatar 2022, Messi asistió a Enzo Fernández ante México, a Nahuel Molina frente a Países Bajos y a Julián Álvarez en el recordado triunfo ante Croacia. Finalmente, en la actual edición del Mundial 2026, el astro sumó sus últimas dos habilitaciones: una a Cristian Romero en el ajustado encuentro que finalizó con victoria por 3-2 sobre Egipto en octavos de final, y la actual a Alexis Mac Allister para abrir el marcador frente a Suiza en Kansas City.