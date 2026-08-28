Torneo Clausura: Boca recibe a Lanús en su regreso a La Bombonera

Boca finalizó los trabajos que estaba realizando en La Bombonera y este viernes se dará el gran regreso del Xeneize al Templo. El equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura.
El equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena vuelve a jugar en su casa tras varias semanas haciendo de local en el estadio de Huracán.
Boca recibe a Lanús. (Foto: archivo)
Boca finalizó los trabajos que estaba realizando en La Bombonera y este viernes se dará el gran regreso del Xeneize al Templo. El equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura.
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.