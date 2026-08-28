Preocupación en Boca: por qué operan a Adam Bareiro y cuánto tiempo estará fuera de las canchas

El departamento médico de Boca Juniors suma una nueva complicación en el tramo decisivo de la temporada. Apenas unas horas después de confirmarse que Tomás Aranda debió pasar por el quirófano debido a la rotura del peroné de su pierna derecha, se dio a conocer que Adam Bareiro también tomó la decisión de someterse a una intervención quirúrgica. De esta forma, al igual que ocurrió con el número 10 xeneize, el delantero paraguayo quedará completamente marginado de la actividad oficial durante todo lo que resta del año 2026.