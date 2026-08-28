Preocupación en Boca: por qué operan a Adam Bareiro y cuánto tiempo estará fuera de las canchas

La determinación llegó tras un proceso de rehabilitación que no arrojó las respuestas deseadas. Luego de realizarse un bloqueo lumbar, el atacante había mostrado una evolución favorable en las prácticas, lo que llevó al cuerpo técnico a exigirlo en los entrenamientos. Ante ese panorama, en el club existía la ilusión de volver a contar en septiembre con un futbolista que resultó ser clave cuando estuvo en óptimas condiciones físicas. Sin embargo, durante esta semana Bareiro volvió a experimentar un intenso dolor en la zona afectada, confirmando que el tratamiento no surgió el efecto esperado.