En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Adam Bareiro
Boca
FÚTBOL

Preocupación en Boca: por qué operan a Adam Bareiro y cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Adam Bareiro tomó la decisión de operarse tras el fracaso del tratamiento lumbar. El delantero de Boca será baja por el resto de 2026.

Banner Seguinos en google DESK
Adam Bareiro deberá someterse a una cirugía y estará fuera de las canchas hasta 2027.

Adam Bareiro deberá someterse a una cirugía y estará fuera de las canchas hasta 2027.

El departamento médico de Boca Juniors suma una nueva complicación en el tramo decisivo de la temporada. Apenas unas horas después de confirmarse que Tomás Aranda debió pasar por el quirófano debido a la rotura del peroné de su pierna derecha, se dio a conocer que Adam Bareiro también tomó la decisión de someterse a una intervención quirúrgica. De esta forma, al igual que ocurrió con el número 10 xeneize, el delantero paraguayo quedará completamente marginado de la actividad oficial durante todo lo que resta del año 2026.

Leé también El plan de Arruabarrena con Paredes y las altas del plantel para enfrentar a Lanús
el plan de arruabarrena con paredes y las altas del plantel para enfrentar a lanus

La determinación llegó tras un proceso de rehabilitación que no arrojó las respuestas deseadas. Luego de realizarse un bloqueo lumbar, el atacante había mostrado una evolución favorable en las prácticas, lo que llevó al cuerpo técnico a exigirlo en los entrenamientos. Ante ese panorama, en el club existía la ilusión de volver a contar en septiembre con un futbolista que resultó ser clave cuando estuvo en óptimas condiciones físicas. Sin embargo, durante esta semana Bareiro volvió a experimentar un intenso dolor en la zona afectada, confirmando que el tratamiento no surgió el efecto esperado.

Qué lesiones sufrió Adam Bareiro y cuánto tiempo lleva sin jugar en Boca

El calvario físico del delantero paraguayo comenzó a gestarse tiempo atrás. Primero padeció un doble desgarro ante Huracán que le impidió disputar la Copa del Mundo, y posteriormente se sumó una hernia de disco lumbar que arrastra desde la pretemporada. A raíz de estas complicaciones, el futbolista no suma minutos en cancha desde el mes de mayo, por lo que la inactividad total de Bareiro podría alcanzar los ocho meses de baja.

Qué alternativas tiene Rodolfo Arruabarrena en la delantera de Boca

Ante la prolongada ausencia del atacante y las dificultades en el sector ofensivo, la dirigencia debió acudir al mercado de pases para incorporar a Enner Valencia, quien actualmente se encuentra en proceso de adaptación y todavía no figuró como titular en la formación que conduce Rodolfo Arruabarrena.

En el esquema actual del entrenador, Miguel Merentiel se consolida como el nueve titular, mientras que Milton Giménez aparece como la principal opción de recambio. Asimismo, dentro de la nómina del plantel profesional surgen los nombres de Leonel Flores y Sebastián Villa, quienes se desempeñan como piezas polivalentes en el ataque y podrían ocupar la posición de centrodelantero de forma antinatural ante eventuales necesidades del equipo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Adam Bareiro Boca
Notas relacionadas
Máxima preocupación en Boca: Tomás Aranda sufrió una durísima lesión y se perdería lo que resta del año
La enfermería de Boca: todos los lesionados y las novedades para el choque con Lanús
Cruce confirmado en cuartos de final: cuándo juegan Boca y San Pablo por la Copa Sudamericana

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar