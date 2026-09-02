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La millonaria cifra que cobrará River tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City

River cobrará una importante suma de dinero por la venta de Enzo Fernández al Manchester City gracias al mecanismo de solidaridad.

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La millonaria cifra que cobrará River tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City

La transferencia de Enzo Fernández desde el Chelsea hacia el Manchester City sacudió el mercado de pases europeo y tuvo un impacto económico directo e inmediato en la Argentina. Luego de confirmarse su traspaso por 140 millones de euros, en River Plate festejan el ingreso de un nuevo porcentaje millonario correspondiente a los derechos de formación del futbolista.

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El mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 protagoniza la cuarta transferencia más costosa de la historia del fútbol global. Por este nuevo movimiento en la Premier League, a la institución de Núñez le corresponderá el 4.5% del monto total de la operación, lo que se traduce en una suma de 6.3 millones de euros para las arcas del club.

Cuánto dinero le dejó Enzo Fernández a River a lo largo de su carrera

El beneficio económico que representa la carrera del volante para el Millonario no es una novedad, sino la continuidad de una serie de ingresos que comenzaron con su salida hacia el fútbol europeo. Cuando fue vendido al Benfica de Portugal, la operación se cerró en 18 millones de euros (diez fijos más ocho en variables por objetivos), oportunidad en la que la dirigencia argentina reservó un 25% de la plusvalía de sus derechos económicos.

Más adelante, al concretarse su desembarco en Chelsea por 121 millones de euros, la entidad de Núñez percibió cerca de 35 millones adicionales entre el porcentaje que conservaba y la tajada por mecanismo de solidaridad. Sumando todas sus ventas desde que dejó la institución, Enzo Fernández le generó a River un total acumulado de 57.5 millones de euros, lo que representa una cifra equivalente a 66.6 millones de dólares.

Qué representa este ingreso para la economía de River en el mercado de pases

Para dimensionar el impacto de las cifras que aporta el futbolista, los 6.3 millones de euros ingresados por este último traspaso alcanzan para cubrir de forma exacta el costo conjunto de las llegadas de Francisco Ortega y Giovanni González, cuyos pases demandaron 5.8 millones y 500 mil euros respectivamente.

A su vez, la masa de dinero histórica generada por el volante sirve como respaldo del astronómico libro de pases actual de la Banda. La dirigencia encaró una ambiciosa ventana de transferencias sumando nombres de jerarquía internacional como Thiago Almada y Ángel Correa, un mercado global de 68.45 millones de dólares que queda cubierto casi en su totalidad por los montos que aportó Enzo Fernández a lo largo de su trayectoria.

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