La millonaria cifra que cobrará River tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City

Qué representa este ingreso para la economía de River en el mercado de pases

Para dimensionar el impacto de las cifras que aporta el futbolista, los 6.3 millones de euros ingresados por este último traspaso alcanzan para cubrir de forma exacta el costo conjunto de las llegadas de Francisco Ortega y Giovanni González, cuyos pases demandaron 5.8 millones y 500 mil euros respectivamente.

A su vez, la masa de dinero histórica generada por el volante sirve como respaldo del astronómico libro de pases actual de la Banda. La dirigencia encaró una ambiciosa ventana de transferencias sumando nombres de jerarquía internacional como Thiago Almada y Ángel Correa, un mercado global de 68.45 millones de dólares que queda cubierto casi en su totalidad por los montos que aportó Enzo Fernández a lo largo de su trayectoria.