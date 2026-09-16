Platense quedó afuera de la Copa Libertadores contra Fluminense y se desató el caos

Corridas y tensión frente a la tribuna visitante

Las imágenes registradas después del partido muestran a varios hinchas corriendo por el césped hasta llegar al alambrado que separaba el campo de juego de la tribuna visitante. Una vez allí, comenzaron las provocaciones y los cruces con los simpatizantes de Fluminense que todavía permanecían dentro del estadio.

Algunos de los hinchas que habían ingresado a la cancha intentaron treparse a la estructura que dividía ambos sectores, mientras que del otro lado también hubo reacciones.

Personal de seguridad ingresó al sector para contener a los protagonistas y evitar que la situación escalara. Más allá de las corridas y los cruces frente al alambrado, el episodio no derivó en un enfrentamiento generalizado entre las dos parcialidades.

Platense estuvo cerca de dar vuelta la serie

Los incidentes ocurrieron después de un partido en el que Platense había logrado ponerse rápidamente en carrera por la clasificación. El equipo dirigido por Martín Palermo necesitaba remontar el 0-2 sufrido en el Maracaná y durante el primer tiempo consiguió igualar la serie.

A los 30 minutos, Guido Mainero marcó el 1-0. Cuando terminaba la primera mitad, el propio delantero asistió a Bruno Sepúlveda, quien convirtió el segundo gol para hacer explotar al estadio de Vicente López.

El 2-0 le permitía al Calamar borrar en 45 minutos la diferencia que Fluminense había conseguido en Brasil. Sin embargo, a los 11 minutos del segundo tiempo apareció Agustín Canobbio. El uruguayo encabezó una contra, recibió la devolución de Hulk y definió para marcar el 2-1.

El gol volvió a darle ventaja al conjunto brasileño en el resultado global y obligó a Platense a buscar otros dos goles para avanzar.

El equipo de Palermo fue por la hazaña hasta el final y tuvo algunas oportunidades para volver a ponerse a tiro. En los últimos minutos, Fábio, arquero de Fluminense, fue decisivo con dos intervenciones consecutivas que permitieron sostener la ventaja.

Finalmente, Platense ganó la revancha 2-1, pero Fluminense se impuso 3-2 en el resultado global y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño alcanzó esa instancia por tercera vez en su historia y ahora espera por el ganador de la serie entre Palmeiras y Liga Deportiva Universitaria de Quito.