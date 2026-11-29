“Hola a todos, hoy me dio ganas de contarles algo. Hay una foto dando vueltas que dice que yo tengo una relación con Marcelo González”, comenzó expresando.

Y aclaró: “Es verdad que nos encontramos y fue el jueves 19 en un lugar público por una propuesta laboral que me encantó”.

De esta manera, la modelo brindó una versión diferente respecto de la fecha y el motivo del encuentro que trascendió en los medios.

“Yo justo agarré un trabajo que empieza ahora en diciembre y no sé si sigue en el verano. Le dije a Marcelo: ‘Si no sigue, ¿te puedo llamar?’. Y me dijo: ‘Por supuesto’”, explicó.

María Susini contó qué relación tiene Marcelo González con su hijo

Otro de los puntos que María Susini quiso aclarar fue el acercamiento entre el representante de Abel Pintos y uno de los hijos que tuvo con Facundo Arana.

La modelo explicó que el joven tiene interés en aprender cómo funciona el mundo del espectáculo y conocer de cerca el trabajo de un empresario.

“Marcelo le dijo: ‘Te venís conmigo al recital de Abel Pintos y ves cómo es todo’. Y además lo invitó también al campo”, relató.

“Para él fue una experiencia espectacular. Yo se lo agradecí mucho”, agregó.

Por último, Susini se mostró agradecida por el trato que recibió del empresario y lo definió con una afectuosa frase: “Marcelo me parece un divino y un caballero”.

Con este descargo, la ex de Facundo Arana buscó aclarar públicamente las versiones sobre su vida sentimental y sostuvo que su encuentro con González estuvo motivado por una propuesta profesional.

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Quién es Marcelo González, el empresario al que vincularon con María Susini

Marcelo González es un reconocido empresario teatral, representante de Abel Pintos y socio del cantante en la productora Plan Divino.

Además, es propietario del Teatro Tronador de Mar del Plata y cuenta con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, donde llegó a estar al frente de CNN Radio Argentina.

Según había revelado Pepe Ochoa en LAM, González mantenía una amistad con Facundo Arana, circunstancia que habría generado malestar en el actor ante las versiones del supuesto romance con su expareja.

Ahora, tras la difusión de la fotografía que alimentó los rumores, fue la propia María Susini quien decidió dar su versión y explicar públicamente qué la une al empresario.