Sin embargo, el brasileño Gabriel Bortoleto mejoró su registro en el tramo decisivo de la clasificación y desplazó al argentino al 14° lugar, dejándolo sin posibilidades de disputar la Q3.

Sainz quedó a 0.077 del tiempo de Franco Colapinto en el primer intento (Foto: Reuters)

Pierre Gasly también quedó eliminado en la Q2

La clasificación tampoco fue favorable para el otro piloto de Alpine. Pierre Gasly terminó en el 12° puesto, dos posiciones por delante de Colapinto.

El francés había mostrado un mejor rendimiento durante la primera tanda, en la que se ubicó décimo con un tiempo de 1:23.675. Sin embargo, no consiguió mantener ese nivel en la siguiente instancia. De esta manera, ninguno de los dos pilotos de Alpine logró acceder a la última tanda de clasificación.

Franco Colapinto buscará remontar en la carrera de Qatar

Tras quedar fuera de la Q3, Colapinto afrontará el desafío de recuperar posiciones durante la carrera del domingo.

El argentino partirá desde la séptima fila de la grilla y buscará aprovechar las oportunidades que se presenten durante la competencia para acercarse a la zona de puntos.

Los pirmeros puestos

El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 tuvo un primer capítulo con un claro dominador: Mercedes ratificó lo mostrado a lo largo de las tres prácticas y firmó el 1-2 en la clasificación. George Russell largará desde la pole position tras alcanzar el giro más veloz en Q3 (1:21.695) y a su lado aparecerá su compañero Andrea Kimi Antonelli (1:21.823), actual campeón del mundo.

La segunda fila tendrá a los McLaren de Lando Norris (1:22.175) y Oscar Piastri (1:22.245). Isack Hadjar fue más veloz que Max Verstappen, aunque los Red Bull iniciarán en el quinto y sexto lugar, respectivamente.

Domingo, la carrera

Horario: 13:00