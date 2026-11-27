Respecto al rendimiento de los neumáticos, Franco explicó que encontró mejores sensaciones con el compuesto medio, aunque las interrupciones le impidieron evaluar el comportamiento del auto con las gomas blandas. “Con las medias un poco mejor, pero las blandas no las pude ni usar”, lamentó.

El despiste de Pierre Gasly que perjudicó a Franco Colapinto

La segunda sesión de entrenamientos libres estuvo marcada por dos banderas rojas que condicionaron el trabajo de las escuderías. Uno de los protagonistas fue Pierre Gasly, quien perdió el control de su Alpine en la curva 14 y terminó atrapado en la leca.

El piloto francés no pudo retomar la marcha y obligó a la dirección de carrera a interrumpir la actividad. El incidente impidió que Colapinto completara su intento con neumáticos blandos. Minutos antes, Charles Leclerc también había protagonizado un despiste en la curva ocho con su Ferrari, que generó la primera bandera roja de la sesión.

Con poco tiempo efectivo en pista y problemas en el funcionamiento del monoplaza, Alpine afrontará una jornada clave este sábado, cuando deberá disputar la última práctica libre y la clasificación.

El piloto argentino terminó 12° y 15° en las primeras prácticas libres. (Foto: Reuters)

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

La actividad continuará este sábado 28 de noviembre con la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación, que determinará la grilla de partida para la carrera principal.

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3

11:30 a 12:30

Clasificación

15:00 a 16:00

Domingo 29 de noviembre

Carrera

13:00