La carrera de Franco Colapinto en Qatar: una parada en boxes condicionó su resultado

El argentino tuvo una buena largada y consiguió superar inicialmente a Pierre Gasly y al Audi de Gabriel Bortoleto. Sin embargo, un incidente entre los pilotos de Racing Bulls, Arvid Lindblad y Liam Lawson, lo obligó a reducir la velocidad para evitar quedar involucrado. En ese contexto, ambos rivales consiguieron recuperar posiciones.

A lo largo de la competencia, Colapinto mantuvo un ritmo competitivo, aunque las dificultades del Alpine limitaron sus posibilidades de acercarse a los puestos de puntos.

Uno de los momentos determinantes llegó durante la vuelta 48, cuando el argentino ingresó a boxes para colocar neumáticos medios nuevos. La detención demandó 2,6 segundos y regresó a la pista en el 13° lugar, por delante de Gasly.

En el tramo final, el piloto de Pilar sostuvo su posición y consiguió mantener a raya a su compañero de equipo. Sin embargo, la diferencia con Nico Hülkenberg, que marchaba 12°, era demasiado amplia para intentar alcanzar la zona de puntos.

Finalmente, Colapinto completó las 57 vueltas y terminó 13°, mientras que Gasly finalizó inmediatamente detrás.

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

La carrera en Lusail tuvo a Andrea Kimi Antonelli como protagonista. El piloto italiano de Mercedes consiguió una nueva victoria después de una actuación dominante, en la que logró mantener una diferencia importante sobre sus principales perseguidores.

George Russell terminó segundo y Oscar Piastri se quedó con el tercer puesto. Detrás finalizaron Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren, quienes completaron los cinco primeros lugares.

La victoria de Antonelli volvió a poner a Mercedes en lo más alto del podio, en una competencia en la que varios equipos tuvieron dificultades para encontrar el ritmo.

Cómo terminó Franco Colapinto en el GP de Qatar: las posiciones finales

La clasificación definitiva del Gran Premio de Qatar dejó a Kimi Antonelli como ganador y a Franco Colapinto en el 13° lugar. El argentino quedó por delante de Pierre Gasly, su compañero en Alpine.

Los diez primeros puestos, que sumaron puntos, fueron:

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes.

George Russell - Mercedes.

Oscar Piastri - McLaren.

Max Verstappen - Red Bull.

Lando Norris - McLaren.

Lewis Hamilton - Ferrari.

Charles Leclerc - Ferrari.

Isack Hadjar - Red Bull.

Liam Lawson - Racing Bulls.

Gabriel Bortoleto - Audi.

En tanto, Franco Colapinto terminó 13° y Pierre Gasly 14°. Carlos Sainz, Rafael Cámara, Alex Albon, Sergio Pérez y Valtteri Bottas completaron los puestos siguientes.

Fernando Alonso, Lance Stroll y Arvid Lindblad no pudieron completar la competencia.