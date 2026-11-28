La crisis existencial que atraviesan los lleva a tomar una decisión que modifica sus rutinas: separarse. La propuesta aparece como una oportunidad para recuperar la independencia, experimentar nuevas situaciones y descubrir qué pueden hacer con sus vidas fuera de la relación que los acompañó durante décadas.

Para Marcos y Ana, la separación representa el comienzo de una etapa desconocida. Después de tantos años de compartir decisiones, costumbres y responsabilidades, ambos deberán acostumbrarse a organizar sus días de otra manera.

La posibilidad de comenzar de nuevo parece atractiva en un primer momento. Cada uno imagina que encontrará experiencias diferentes y que podrá recuperar aspectos de su individualidad que quedaron relegados durante los años de convivencia.

Sin embargo, la película muestra que las expectativas no siempre coinciden con la realidad. Lo que inicialmente parece una oportunidad para disfrutar de una nueva libertad comienza a presentar dificultades inesperadas.

Ricardo Darín y Mercedes Morán, dos figuras que sostienen la historia

Otro de los grandes atractivos de esta producción es su elenco principal. Ricardo Darín y Mercedes Morán encabezan una comedia romántica que encuentra en el contraste entre sus personajes uno de sus principales recursos narrativos.

Darín interpreta a Marcos, un hombre que descubre que la vida después de una separación puede resultar bastante diferente de lo que había imaginado. La posibilidad de comenzar una etapa independiente pierde parte de su atractivo cuando debe enfrentarse a las dificultades concretas de la soltería.

Mercedes Morán, por su parte, interpreta a Ana. Su personaje también experimenta los cambios que implica abandonar una relación de tantos años, aunque su recorrido presenta características propias.

La nueva vida le permite explorar otras posibilidades. Sin embargo, con el paso del tiempo, el entusiasmo inicial comienza a perder fuerza y aparecen situaciones que la llevan a observar su realidad desde otra perspectiva.

Por qué elegir esta película para una noche de cine en pareja

Las comedias románticas suelen ser una de las opciones elegidas para compartir una película en pareja. Sin embargo, esta producción presenta un enfoque diferente porque no se concentra exclusivamente en el enamoramiento o en los primeros momentos de una relación.

Su historia comienza después de 25 años de matrimonio y pone sobre la mesa situaciones vinculadas con la convivencia, las expectativas y los cambios personales.

También invita a pensar en la diferencia entre imaginar una vida independiente y experimentar realmente sus consecuencias.

Tráiler oficial de El Amor Menos Pensado