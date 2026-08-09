Adrián Suar habló del llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand y la posterior reconciliación

“Ay, pobre, lloró sentada acá, cuando vino”, reaccionó la conductora recordando la angustia de Araceli en su mesa. A lo que el actor reconoció sobre ese momento: “Sí, lo había visto, pobre Ara porque todo el mundo había pensado no sé qué cosa. Yo creo que estaba muy tomada emocionalmente por varias cosas personales que le estaban pasando”.

En tanto, Suar se refirió a su rol de padre de Toto Kirzner y Margarita: “Yo creo que soy buen padre. Soy un padre presente, un padre gracioso. He visto mejores versiones de buenos padres, pero yo tengo mi manera de gestionar la paternidad”, reflexionó profundo.

Qué dijo Araceli González del reencuentro y reconciliación con Adrián Suar

Araceli González contó cómo se dio el acercamiento con su ex Adrián Suar en el estreno de la obra Sottovoce tras años de distancia y enfrentamiento público.

"Por suerte estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia. Yo di el primer paso, yo lloro y avanzo, es así. Es un trabajo de muchos años, no fue de golpe", precisó la actriz feliz por la paz que alcanzaron.

Y remarcó sobre este presente dejando atrás los conflictos del pasado: "Es un momento muy lindo, tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos. En lo personal tomé la iniciativa por mi hijo, no quiero más preguntas incómodas para él en su vida".

Araceli González contó que su pareja Fabián Mazzei también estaba invitado al evento pero que optaron por ir con calma en la nueva etapa: "Fabi estaba invitado pero no, consideramos que hoy era así por una cuestión de enlace, vamos de a poco. Sino ya los ravioles el domingo", se sinceró.