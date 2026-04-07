"Era previsible": el filoso análisis de Marina Calabró sobre la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano

Tras el accidente que dejó afuera del reality a Andrea Del Boca, el tema llegó a Intrusos (América TV), donde Marina Calabró analizó lo ocurrido y dio su visión sobre la salida de la actriz de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
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Marina Calabró analizó la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada y destacó el rol central que tenía en la casa.
Tras el accidente que dejó afuera del reality a Andrea Del Boca, el tema llegó a Intrusos (América TV), donde Marina Calabró analizó lo ocurrido y dio su visión sobre la salida de la actriz de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
“No me sorprende demasiado, más allá de que hubo una sucesión de situaciones que hicieron que fuera demasiado, como los problemas intestinales, lo del colon irritable, la presión, la gripe y ahora la caída, fue como mucho más”, expresó la periodista, enumerando los inconvenientes de salud que atravesó la actriz en el programa.
Calabró también señaló que la decisión era esperable: “Me parece que era previsible porque Andrea tenía la libertad de irse cuando quisiera, como cualquier participante, pero que estaba hablado de antemano”.
“La vamos a extrañar. Me parece que la casa se va a reconfigurar porque todo giraba alrededor de ella, con sus aliados y sus detractores”, opinó, destacando el rol central que tenía Del Boca en la dinámica del juego.
Y cerró con una mirada hacia el futuro del reality: “Hay que ver si ahora alguno de los chicos cobra protagonismo y quizás vuelva para un repechaje en la recta final”.
Este martes se confirmó que Andrea del Boca no volverá a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras el accidente que sufrió en la noche del lunes, un episodio que generó gran preocupación y repercusión en los medios.
Las imágenes del momento fueron impactantes: se la vio caer en la cocina y golpear su boca contra el piso, lo que provocó gestos inmediatos de dolor en la actriz. La situación obligó a su traslado a una clínica y derivó en la decisión de que no continúe en el reality.
En Intrusos (América TV) dieron detalles sobre su estado actual y sobre quién podría ocupar su lugar en el juego. Rodrigo Lussich informó que Andrea ya dejó la clínica y se encuentra descansando en su casa, acompañada por su madre, Ana María Castro, y su hija, Anna Chiara. “Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió”, señaló el conductor.
Por su parte, Daniel Ambrosino reveló que la producción analiza la posibilidad de que Anna Chiara sea quien reemplace a su madre en el programa. “Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca”, comentó.
Según trascendió, ya existen conversaciones y la joven evalúa la propuesta, aunque su prioridad es asegurarse de que su madre se recupere plenamente: “Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente”, confió el periodista.