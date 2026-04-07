"Era previsible": el filoso análisis de Marina Calabró sobre la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano

Y cerró con una mirada hacia el futuro del reality: “Hay que ver si ahora alguno de los chicos cobra protagonismo y quizás vuelva para un repechaje en la recta final”.

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Dónde se encuentra Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano y quién la reemplazaría

Este martes se confirmó que Andrea del Boca no volverá a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras el accidente que sufrió en la noche del lunes, un episodio que generó gran preocupación y repercusión en los medios.

Las imágenes del momento fueron impactantes: se la vio caer en la cocina y golpear su boca contra el piso, lo que provocó gestos inmediatos de dolor en la actriz. La situación obligó a su traslado a una clínica y derivó en la decisión de que no continúe en el reality.

En Intrusos (América TV) dieron detalles sobre su estado actual y sobre quién podría ocupar su lugar en el juego. Rodrigo Lussich informó que Andrea ya dejó la clínica y se encuentra descansando en su casa, acompañada por su madre, Ana María Castro, y su hija, Anna Chiara. “Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió”, señaló el conductor.

Por su parte, Daniel Ambrosino reveló que la producción analiza la posibilidad de que Anna Chiara sea quien reemplace a su madre en el programa. “Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca”, comentó.

Según trascendió, ya existen conversaciones y la joven evalúa la propuesta, aunque su prioridad es asegurarse de que su madre se recupere plenamente: “Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente”, confió el periodista.