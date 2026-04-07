¡Nadie lo vio venir! Migue Granados bancó a Eduardo Feinmann tras la entrevista a Agostina Páez en Olga
Migue Granados le dio la razón a Eduardo Feinmann tras la nota de Nati Jota a Agostina Páez en Olga.
7 abr 2026, 14:42
Migue Granados le dio la razón a Eduardo Feinmann en medio de la polémica por la entrevista que Nati Jota le hizo en Olga a Agostina Páez, la abogada argentina imputada por racismo en Brasil. El periodista de A24 había cuestionado con dureza que se le diera un espacio mediático a la joven santiagueña, y Granados no dudó en dar su opinión.
Consultado en Puro Show (El Trece), el creador de Olga explicó: "Yo creo que el programa de Nati, a diferencia del mío, que si yo llevo un caso así es muy descolgado, el programa de Nati, desde que empezó, hace cosas de actualidad y Nati lo hace muy bien. Nati es comunicadora, estudió".
Granados profundizó sobre la entrevista y señaló: "Ella hace una nota que quería hacer porque todo el mundo le quiere hacer una nota de esa piba para ver lo que pasó, por qué hizo lo que hizo, lo del papá. Después dijo lo de Darthés que me pareció muy poco estratégico, porque esa piba ya está canceladísima y dice que estuvo con Darthés, es rarísimo, no sé quién la asesoró".
Y agregó que, pese a las críticas, la nota se realizó con respeto: “Le hicieron una nota con altura, no lo banalizaron, no le lavaron la imagen. Para mí estuvo a la altura. Obviamente, cuando la anunciás aparecen todos los fantasmas, pero después la nota estuvo bien”.
En otro tramo, se refirió directamente a las palabras de Feinmann: “Feinmann hizo nota con la chica y la atacó. Yo lo banco igual... A mí me simpatiza”.
Por último, reconoció un error en la presentación inicial de la entrevista: “La comunicación, el banner, fue un error. Parecía que venía Delfina Chaves. Pero después lo corregimos y lo hicimos más periodístico. Ese fue el error”.
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Qué dijo Eduardo Feinmann por la entrevista de Agostina Páez en Olga
La historia de Agostina Páez sigue generando repercusiones. La abogada argentina estuvo dos meses detenida en Brasil acusada de injuria racial, un episodio que impactó fuertemente en la opinión pública y que aún espera resolución definitiva de la Justicia de Río de Janeiro. Tras regresar al país, se presentó en distintos programas como Sería Increíble de Olga y A la Barbarossa en Telefe, donde habló de su experiencia.
La confirmación de su participación en el ciclo conducido por Nati Jota en streaming no pasó inadvertida. El periodista Eduardo Feinmann reaccionó de inmediato y cuestionó con dureza la decisión de darle espacio mediático. Desde su cuenta en X, dejó clara su postura y apuntó directamente contra la abogada por el episodio ocurrido en Brasil.
“¡Es una vergüenza! Esperemos que Olga la trate como lo que es, una racista y una vergüenza para la Argentina”, lanzó indignado, mencionando al medio de Migue Granados. Más tarde, al verla en el programa de Georgina Barbarossa, volvió a expresarse: “Raid mediático victimizándose, de la abogada racista. Admite que pidió disculpas por haber cometido el delito de injurias racistas”.
El periodista no se detuvo allí y continuó con sus críticas en redes sociales, poniendo en duda el relato de Páez y su exposición mediática: “Qué poco creíble Agostina Páez la abogada racista”. Sus palabras reflejan el rechazo que mantiene hacia la figura de la abogada y el debate que su caso sigue generando en la sociedad argentina.