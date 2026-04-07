¡Nadie lo vio venir! Migue Granados bancó a Eduardo Feinmann tras la entrevista a Agostina Páez en Olga

En otro tramo, se refirió directamente a las palabras de Feinmann: “Feinmann hizo nota con la chica y la atacó. Yo lo banco igual... A mí me simpatiza”.

Por último, reconoció un error en la presentación inicial de la entrevista: “La comunicación, el banner, fue un error. Parecía que venía Delfina Chaves. Pero después lo corregimos y lo hicimos más periodístico. Ese fue el error”.

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Qué dijo Eduardo Feinmann por la entrevista de Agostina Páez en Olga

La historia de Agostina Páez sigue generando repercusiones. La abogada argentina estuvo dos meses detenida en Brasil acusada de injuria racial, un episodio que impactó fuertemente en la opinión pública y que aún espera resolución definitiva de la Justicia de Río de Janeiro. Tras regresar al país, se presentó en distintos programas como Sería Increíble de Olga y A la Barbarossa en Telefe, donde habló de su experiencia.

La confirmación de su participación en el ciclo conducido por Nati Jota en streaming no pasó inadvertida. El periodista Eduardo Feinmann reaccionó de inmediato y cuestionó con dureza la decisión de darle espacio mediático. Desde su cuenta en X, dejó clara su postura y apuntó directamente contra la abogada por el episodio ocurrido en Brasil.

“¡Es una vergüenza! Esperemos que Olga la trate como lo que es, una racista y una vergüenza para la Argentina”, lanzó indignado, mencionando al medio de Migue Granados. Más tarde, al verla en el programa de Georgina Barbarossa, volvió a expresarse: “Raid mediático victimizándose, de la abogada racista. Admite que pidió disculpas por haber cometido el delito de injurias racistas”.

El periodista no se detuvo allí y continuó con sus críticas en redes sociales, poniendo en duda el relato de Páez y su exposición mediática: “Qué poco creíble Agostina Páez la abogada racista”. Sus palabras reflejan el rechazo que mantiene hacia la figura de la abogada y el debate que su caso sigue generando en la sociedad argentina.

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