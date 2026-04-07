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SOLICITUD DE PRÓRROGA

Caso YPF: el fondo Burford Capital pidió extender el plazo para apelar el fallo que benefició a la Argentina

Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la condena por USD 16.000 millones, el fondo Burford Capital solicitó más tiempo para evaluar una revisión del fallo.

El fondo Buford había comprado los derechos a litigar en la causa por 15 millones de euros. (Foto: Reuters).

El fondo Buford había comprado los derechos a litigar en la causa por 15 millones de euros. (Foto: Reuters).
Leé también Horacio Marín calificó la expropiación de YPF como "una violación de la propiedad privada" y señaló que "atrasó" a Vaca Muerta
Horacio Marín, CEO de YPF, dialogó con Feinmann sobre el fallo en favor del Estado argentino de la Justicia estadounidense. (Foto: A24).

El bufete que había comprado los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y había vendido partes de la demanda recaudando más de USD 300 millones hasta el momento.

El tribunal había revocado a fines de marzo la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, que había ordenado un resarcimiento millonario contra el país. Se trataba del litigio más importante que enfrentaba la Argentina en el exterior y de la mayor demanda registrada en Estados Unidos contra un Estado soberano.

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La Justicia de Estados Unidos revoc&oacute; el fallo de primera instancia que obligaba a Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiaci&oacute;n de YPF en 2012. (Foto: Reuters).&nbsp;

La Justicia de Estados Unidos revocó el fallo de primera instancia que obligaba a Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. (Foto: Reuters).

Según explicó el abogado Sebastián Soler en su cuenta de X, “los abogados de Burford piden a la Cámara de Nueva York que amplíe hasta el 8 de mayo el plazo que vence este viernes para solicitar que un plenario de todos los jueces de la Cámara revisen el fallo de sus tres colegas que favoreció a la Argentina”. Además, indicó que el tribunal debería responder a la solicitud en las próximas horas.

El pedido, agregó, se fundamenta en que el abogado principal del fondo, Paul Clement, tiene compromisos profesionales y personales que le dificultan preparar la presentación dentro del plazo original.

Tras conocerse la decisión del Segundo Circuito, Burford Capital expresó su disconformidad en un comunicado. “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”, señaló la firma. No obstante, también advirtió que siempre "existía riesgo asociado con litigar" en tribunales estadounidenses y dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones si no se revierte el fallo.

El fondo, dirigido por Christopher Bogart, anticipó que pedirá una revisión del caso ante el pleno de la Cámara, procedimiento conocido como “en banc”, aunque reconoció que este tipo de solicitudes se conceden en pocas oportunidades. También evaluará, en una instancia posterior, recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Además, sin mencionarlo de forma explícita, la firma deslizó la alternativa de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo del Grupo Banco Mundial donde la Argentina enfrenta numerosos reclamos de inversores extranjeros.

El fallo que benefició al país sostuvo que, según el derecho argentino, los estatutos de YPF no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas y que la Ley General de Expropiaciones regula de manera integral estos procesos. Con ese criterio, la mayoría del tribunal concluyó que los daños reclamados por incumplimiento no resultan reconocibles, lo que dejó sin efecto la condena multimillonaria.

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