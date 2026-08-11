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El comentario de La Joaqui a Tini Stoessel tras el anuncio de su casamiento con Rodrigo De Paul

La Joaqui no quiso quedar afuera de uno de los anuncios más importantes para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y dejó un comentario en la publicación donde la cantante compartió detalles de los preparativos de su casamiento.

11 ago 2026, 19:47
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El comentario de La Joaqui a Tini Stoessel tras el anuncio de su casamiento con Rodrigo De Paul

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Tini Stoessel anunció este martes 11 de agosto que se casa con Rodrigo de Paul. La cantante compartió en sus redes sociales imágenes de los preparativos para el gran día y rápidamente recibió una catarata de mensajes de sus amigos, colegas y fanáticos.

Entre las primeras en reaccionar estuvo La Joaqui, quien no quiso dejar pasar la publicación y le dedicó unas especiales palabras a la pareja. La cantante comentó directamente en el posteo de Tini: Dios, Dios, Dios, contando los días para verte vestida de blanco.

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La artista de RKT se separó recientemente de Luck Ra, con quien en distintas oportunidades expresó sus deseos de llegar al altar, incluso en las declaraciones que dio a los medios una vez terminada su relación. Por eso, su mensaje para Tini se produjo en medio de una etapa personal marcada por un reciente cambio sentimental.

Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien”, había dicho en Luzu TV.

Por su parte, el futbolista de la selección también le dejó un mensaje a su futura esposa: "Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz".

Cómo fue el anuncio de casamiento de Tini Stoessel

Después de varias semanas de rumores, Tini Stoessel confirmó que dará un paso más en su relación con Rodrigo De Paul y que ambos se preparan para llegar al altar. La cantante eligió París como escenario para comenzar a darle forma a uno de los momentos más importantes de su vida: la elección de su vestido de novia.

Durante el viaje, Tini registró parte de la experiencia y compartió con sus seguidores la emoción que le genera comenzar con los preparativos. “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida ”, expresó junto a una mención a De Paul.

Antes de viajar, además, adelantó algunos detalles sobre lo que significaba para ella este proceso: Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Les voy a ir mostrando absolutamente todo.

Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar, compartió la ansiedad por su primera prueba.

Así, entre preparativos, emoción y la ilusión por el gran día, Tini comenzó a transitar públicamente una nueva etapa junto al futbolista.

     

 

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