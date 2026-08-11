El comentario de La Joaqui a Tini Stoessel tras el anuncio de su casamiento con Rodrigo De Paul

Por su parte, el futbolista de la selección también le dejó un mensaje a su futura esposa: "Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz".

Cómo fue el anuncio de casamiento de Tini Stoessel

Después de varias semanas de rumores, Tini Stoessel confirmó que dará un paso más en su relación con Rodrigo De Paul y que ambos se preparan para llegar al altar. La cantante eligió París como escenario para comenzar a darle forma a uno de los momentos más importantes de su vida: la elección de su vestido de novia.

Durante el viaje, Tini registró parte de la experiencia y compartió con sus seguidores la emoción que le genera comenzar con los preparativos. “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida ”, expresó junto a una mención a De Paul.

Antes de viajar, además, adelantó algunos detalles sobre lo que significaba para ella este proceso: “Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Les voy a ir mostrando absolutamente todo”.

“Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar ”, compartió la ansiedad por su primera prueba.

Así, entre preparativos, emoción y la ilusión por el gran día, Tini comenzó a transitar públicamente una nueva etapa junto al futbolista.