La inesperada indirecta de Luck Ra a La Joaqui tras la separación que encendió las redes

Qué fuerte aclaración hizo Luck Ra en su descargo tras su separación de La Joaqui

Tras varios días de rumores, comentarios cruzados y publicaciones que alimentaban las conjeturas, Luck Ra decidió dar su propia versión y hablar públicamente sobre el momento que atraviesa tras su separación de La Joaqui.

La confirmación de la ruptura llegó a fines de julio, después de semanas en las que las señales de crisis se habían vuelto evidentes para sus seguidores. Finalmente, ambos eligieron comunicar que habían tomado caminos distintos y remarcaron que la decisión estuvo marcada por el respeto, el afecto y la necesidad de vivir el duelo en intimidad.

En los últimos días, La Joaqui se había expresado en distintos espacios sobre la situación personal que enfrenta. Ahora fue Luck Ra quien tomó la palabra y, a través de sus redes, compartió aclaraciones y pidió que se respete su proceso.

El cantante comenzó su descargo con una referencia directa a su edad: "Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28".

Luego, explicó cómo quiere transitar esta etapa tras el final de la relación: "Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto".

Uno de los pasajes más comentados fue cuando decidió hablar de Tuli, en relación con las versiones que la vinculaban a la separación. Con firmeza, Luck Ra aseguró: "Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada".

De esa manera, el músico intentó despejar cualquier especulación sobre la existencia de una tercera persona y poner fin a los rumores que circularon en redes en los últimos días.

Fiel a su estilo, y con un toque de humor autocrítico, también respondió a los comentarios que recibió en medio de la exposición mediática: "Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo".

Finalmente, volvió a remarcar su intención de atravesar este momento sin conflictos ni polémicas: "No busco andar desacatado".