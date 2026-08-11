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La inesperada indirecta de Luck Ra a La Joaqui tras la separación que encendió las redes

El Ejército de LAM publicó un video de Luck Ra que volvió a despertar especulaciones sobre La Joaqui, a pocos días de confirmarse la separación.

11 ago 2026, 19:55
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Luck Ra volvió a referirse a su separación de La Joaqui y lo hizo a través de la música. A pocos días de que ambos confirmaran el final de su relación, el cantante cordobés compartió un video en sus redes sociales que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El video fue publicado por la cuenta de X de El Ejército de LAM y muestra a Luck Ra interpretando una estrofa de su tema “Ojalá”. La elección del fragmento no pasó desapercibida, especialmente por el momento personal que atraviesa el artista tras su separación de La Joaqui.

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“Y ojalá que te dé lo que pedías, lo que yo quise y no podía y que seas muy feliz”, canta el cordobés frente a cámara. La letra llamó inmediatamente la atención de sus seguidores, que la interpretaron como un posible mensaje hacia su expareja, aunque el cantante no hizo ninguna referencia directa a La Joaqui en el video.

La separación de Luck Ra y La Joaqui había sido confirmada a fines de julio, luego de varias semanas de rumores. Ambos hablaron públicamente del final de la relación y remarcaron que la decisión estuvo vinculada con diferentes proyectos de vida y etapas personales. En ese contexto, la nueva aparición del cantante con una canción de tono tan significativo volvió a despertar las especulaciones entre sus seguidores.

Qué fuerte aclaración hizo Luck Ra en su descargo tras su separación de La Joaqui

Tras varios días de rumores, comentarios cruzados y publicaciones que alimentaban las conjeturas, Luck Ra decidió dar su propia versión y hablar públicamente sobre el momento que atraviesa tras su separación de La Joaqui.

La confirmación de la ruptura llegó a fines de julio, después de semanas en las que las señales de crisis se habían vuelto evidentes para sus seguidores. Finalmente, ambos eligieron comunicar que habían tomado caminos distintos y remarcaron que la decisión estuvo marcada por el respeto, el afecto y la necesidad de vivir el duelo en intimidad.

En los últimos días, La Joaqui se había expresado en distintos espacios sobre la situación personal que enfrenta. Ahora fue Luck Ra quien tomó la palabra y, a través de sus redes, compartió aclaraciones y pidió que se respete su proceso.

El cantante comenzó su descargo con una referencia directa a su edad: "Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28".

Luego, explicó cómo quiere transitar esta etapa tras el final de la relación: "Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto".

Uno de los pasajes más comentados fue cuando decidió hablar de Tuli, en relación con las versiones que la vinculaban a la separación. Con firmeza, Luck Ra aseguró: "Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada".

De esa manera, el músico intentó despejar cualquier especulación sobre la existencia de una tercera persona y poner fin a los rumores que circularon en redes en los últimos días.

Fiel a su estilo, y con un toque de humor autocrítico, también respondió a los comentarios que recibió en medio de la exposición mediática: "Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo".

Finalmente, volvió a remarcar su intención de atravesar este momento sin conflictos ni polémicas: "No busco andar desacatado".

     

 

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