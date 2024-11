¡Enfurecidos! De Paul y Paredes hablaron sobre el debut de Spreen en Riestra: "No es..."

image.png

Tras el primer entrenamiento de la Selección en Ezeiza, De Paul tomó la palabra y dejó clara su postura: “A mí lo que me preocupa, que creo que es lo más importante, es el mensaje. Creo que ese no es el mensaje correcto”. El mediocampista del Atlético de Madrid explicó la importancia del esfuerzo y el sacrificio en el fútbol, señalando que los jóvenes deben entender que llegar a primera división no es algo que se logre sin trabajo: "Yo lo puedo contar porque soy un chico que me costó un montón poder llegar a jugar en primera división. Esa no es la manera; hay que trabajar, esforzarse, caerse y volver a intentar".