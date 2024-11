¿Vuelve a Boca? La sugestiva frase de Leandro Paredes que ilusiona al pueblo azul y oro

El nombre de Leandro Paredes vuelve a resonar en el Mundo Boca y esta vez con una frase que encendió la ilusión en los hinchas. El volante campeón del mundo, actualmente en la Roma, dejó la puerta abierta para un regreso al club que lo vio nacer al responder de manera sugestiva. "Vamos a ver si Gago me llama o no", declaró, avivando los rumores de un posible retorno al Xeneize. Sin embargo, el mediocampista también aclaró que hasta ahora no recibió un llamado del actual DT, con quien compartió vestuario en su paso por el club de la Ribera.