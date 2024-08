¡Es oficial! River anunció el fichaje de Marcos Acuña con un curioso posteo en redes

huevoacuñariver.JPG

Con este fichaje, Acuña se convierte en el tercer campeón del mundo bajo la dirección de Marcelo Gallardo, sumándose a Franco Armani y Germán Pezzella. Sin embargo, el "Huevo" no podrá estar presente en la revancha contra Talleres de Córdoba este miércoles por los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que no está inscripto en la lista de buena fe. No obstante, si River avanza a la próxima fase, el club podría incluirlo en la lista de jugadores disponibles para la competencia.

El debut de Acuña en la camiseta de River podría darse el próximo domingo 25 de agosto, cuando el equipo visite a Newell's en Rosario por la fecha 12 de la Liga Profesional, en un partido que se disputará a las 20:30.

A pesar de que Acuña tenía contrato con Sevilla hasta junio de 2025, el llamado de Marcelo Gallardo fue decisivo para que el jugador decidiera regresar al fútbol argentino a los 32 años, una decisión que ha sido celebrada por los fanáticos millonarios.