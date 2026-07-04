La selección de Colombia derrotó 1-0 a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y avanzó a los octavos de final, donde se medirá con Suiza por un lugar entre los ocho mejores del certamen.
La Selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo se medirá ante Suiza el próximo martes.
Colombia venció a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026
La selección de Colombia derrotó 1-0 a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y avanzó a los octavos de final, donde se medirá con Suiza por un lugar entre los ocho mejores del certamen.
El gol del encuentro llegó a los 14 minutos del primer tiempo. La jugada nació por la derecha, cuando Luis Suárez envió un centro al segundo palo que encontró la aparición de Jhon Arias. El mediocampista ingresó sin marca al área y definió de primera para vencer al arquero ghanés y establecer el único tanto de la noche.
Suárez había ingresado apenas unos minutos antes en reemplazo del delantero Jhon Córdoba, quien debió abandonar el campo por una lesión muscular.
Además del gol, Colombia generó varias ocasiones para ampliar la ventaja. A los 28 minutos, James Rodríguez filtró un pase para Luis Díaz, que ingresó por izquierda al área y remató cruzado, pero el arquero ghanés respondió con una gran atajada abajo.
Poco antes del descanso, a los 43 minutos, un tiro libre ejecutado por James desde media distancia volvió a exigir al guardameta africano, que se estiró para enviar la pelota al córner.
En el segundo tiempo, Ghana intentó reaccionar, aunque sin claridad en los últimos metros. La situación más peligrosa del conjunto africano llegó a los 62 minutos, cuando un contraataque terminó con un remate de primera de Mohammed Kudus que se fue muy cerca del palo izquierdo de Camilo Vargas.
Colombia respondió con nuevas aproximaciones. A los 71 minutos, un centro de Jhon Arias encontró a Luis Suárez en el área, pero su cabezazo se fue apenas por encima del travesaño.
Más tarde, a los 82 minutos, Jefferson Lerma recuperó una pelota en mitad de cancha, avanzó y asistió a Díaz, cuyo remate potente fue desviado al córner por la defensa.
El seleccionado cafetero se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza el martes 7 de julio de 2026 a las 15 (hora de Argentina) en el BC Place de Vancouver, Canadá, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.