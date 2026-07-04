Colombia venció a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

Poco antes del descanso, a los 43 minutos, un tiro libre ejecutado por James desde media distancia volvió a exigir al guardameta africano, que se estiró para enviar la pelota al córner.

En el segundo tiempo, Ghana intentó reaccionar, aunque sin claridad en los últimos metros. La situación más peligrosa del conjunto africano llegó a los 62 minutos, cuando un contraataque terminó con un remate de primera de Mohammed Kudus que se fue muy cerca del palo izquierdo de Camilo Vargas.

Colombia respondió con nuevas aproximaciones. A los 71 minutos, un centro de Jhon Arias encontró a Luis Suárez en el área, pero su cabezazo se fue apenas por encima del travesaño.

Más tarde, a los 82 minutos, Jefferson Lerma recuperó una pelota en mitad de cancha, avanzó y asistió a Díaz, cuyo remate potente fue desviado al córner por la defensa.

El seleccionado cafetero se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza el martes 7 de julio de 2026 a las 15 (hora de Argentina) en el BC Place de Vancouver, Canadá, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.