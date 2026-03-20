Escándalo en el fútbol argentino: denuncian al árbitro Luis Lobo Medina por presunto arreglo de partidos
El legislador Facundo Del Gaiso hizo una presentación por estafa y defraudación luego de difundirse supuestos chats entre el referí y el abogado Juan Pablo Beacon.
Denuncian al árbitro Luis Lobo Medina por presunto arreglo de partidos.
El fútbol argentino atraviesa un nuevo capítulo judicial tras la denuncia penal presentada contra el árbitro Luis Lobo Medina por presunta estafa y defraudación. La acusación fue impulsada por el legislador Facundo Del Gaiso, luego de la difusión de supuestos chats que evidenciarían intentos de manipulación de partidos en la Primera Nacional.
El dirigente de la Coalición Cívica confirmó la presentación a través de redes sociales y pidió avanzar en una investigación patrimonial sobre los árbitros. El caso vuelve a poner bajo la lupa la transparencia en el arbitraje.
La presentación judicial apunta a posibles irregularidades en partidos de la segunda división del fútbol argentino. En particular, se investiga el encuentro entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, disputado el 12 de octubre de 2021 y finalizado 3 a 3.
Ese partido quedó marcado por decisiones arbitrales polémicas, como la expulsión de un jugador de Mitre en el primer tiempo y un penal sancionado para Tigre en el complemento, que terminó sellando el empate. Ambos fallos quedaron bajo sospecha tras la difusión de los mensajes.
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Con una AFA diferente,tendrían que presentar declaración jurada de bienes los árbitros.
Los chats son del 2022,hay que investigar el patrimonio de muchos de ellos…y si existe una “Rosadita para los árbitros”
El caso tomó mayor dimensión luego de que salieran a la luz supuestos chats de WhatsApp entre Lobo Medina y Juan Pablo Beacon. Según reveló el periodista Bruno Yacono, los mensajes fueron obtenidos tras el peritaje del celular de Beacon en una causa paralela. En los intercambios, previos al partido, se observa un tono de confianza y la coordinación de un encuentro.
En uno de los mensajes, el árbitro le dice: “Cuando quieras mandame las coordenadas y voy”, mientras que Beacon lo cita en una oficina ubicada en Lavalle 1718. Tras el partido, los chats continúan con un intercambio en el que el árbitro afirma: “Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, y Beacon responde: “Tranquilo, mi amigo está muy conforme”.
Sospechas, política y presión sobre la AFA
La denuncia también abre interrogantes sobre posibles vínculos entre dirigentes, árbitros y estructuras paralelas dentro del fútbol argentino. Del Gaiso incluso deslizó la necesidad de que los árbitros presenten declaraciones juradas de bienes.