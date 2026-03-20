Escándalo en el fútbol argentino: denuncian al árbitro Luis Lobo Medina por presunto arreglo de partidos

Embed Con una AFA diferente,tendrían que presentar declaración jurada de bienes los árbitros.



Los chats son del 2022,hay que investigar el patrimonio de muchos de ellos…y si existe una “Rosadita para los árbitros”



Seguro que ahora se viene el “Paro de árbitros “… https://t.co/OGpv3apOqZ — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) March 20, 2026

Los chats que desataron el escándalo

El caso tomó mayor dimensión luego de que salieran a la luz supuestos chats de WhatsApp entre Lobo Medina y Juan Pablo Beacon. Según reveló el periodista Bruno Yacono, los mensajes fueron obtenidos tras el peritaje del celular de Beacon en una causa paralela. En los intercambios, previos al partido, se observa un tono de confianza y la coordinación de un encuentro.

En uno de los mensajes, el árbitro le dice: “Cuando quieras mandame las coordenadas y voy”, mientras que Beacon lo cita en una oficina ubicada en Lavalle 1718. Tras el partido, los chats continúan con un intercambio en el que el árbitro afirma: “Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, y Beacon responde: “Tranquilo, mi amigo está muy conforme”.

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Sospechas, política y presión sobre la AFA

La denuncia también abre interrogantes sobre posibles vínculos entre dirigentes, árbitros y estructuras paralelas dentro del fútbol argentino. Del Gaiso incluso deslizó la necesidad de que los árbitros presenten declaraciones juradas de bienes.