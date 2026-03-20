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La AFA confirmó que la Selección Argentina jugará un amistoso el 27 de marzo: el llamativo rival

La Selección Argentina confirmó un amistoso que se jugará en La Bombonera tras la cancelación de la Finalissima, mientras sigue en duda el amistoso ante Guatemala.

La AFA confirmó que la Selección Argentina jugará un amistoso el 27 de marzo: el llamativo rival

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó de manera oficial que la Selección Argentina disputará un amistoso frente a Mauritania el próximo 27 de marzo en La Bombonera. El encuentro ocupará la fecha que originalmente estaba destinada a la Finalissima frente a España, que finalmente fue suspendida.

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De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni comienza a rearmar su calendario de preparación tras la caída de uno de los compromisos más esperados de la fecha FIFA, afectado por el conflicto en Medio Oriente y la falta de acuerdo para definir una sede alternativa.

Cuándo y dónde jugará Argentina su próximo amistoso

El partido ante Mauritania se disputará el 27 de marzo en La Bombonera, en lo que será una nueva presentación del seleccionado ante el público argentino. La elección del estadio refuerza la intención de la AFA de que el equipo pueda despedirse en el país antes de la próxima gran cita internacional.

Este encuentro aparece como una solución inmediata tras la suspensión de la Finalissima, que estaba prevista para esa misma jornada y que no pudo concretarse.

Qué pasa con el amistoso ante Guatemala

Cuatro días después del duelo frente a Mauritania, la Selección tiene programado otro partido en el mismo escenario, esta vez frente a Guatemala. Sin embargo, ese compromiso se encuentra en suspenso.

El motivo está relacionado con una cuestión reglamentaria de la FIFA. Guatemala tiene previsto disputar otro partido en Europa dentro de la misma ventana internacional, lo que podría impedir su traslado a Sudamérica en ese período.

En el comunicado oficial, la AFA no brindó precisiones sobre este segundo amistoso, por lo que su confirmación definitiva dependerá de la resolución de ese conflicto.

Por qué Argentina tuvo que modificar su calendario

La reorganización de la agenda responde directamente a la suspensión de la Finalissima frente a España. El encuentro, que enfrentaba al campeón de América con el campeón de Europa, no pudo realizarse en la fecha estipulada.

Ante ese escenario, la AFA se vio obligada a buscar alternativas para no perder actividad en una ventana clave de preparación. El amistoso ante Mauritania surge como parte de esa solución, mientras se aguarda una definición sobre el segundo compromiso.

Qué busca la Selección con estos amistosos

Más allá de los cambios de último momento, el objetivo del cuerpo técnico es sostener el ritmo de competencia de cara al Mundial 2026.

Disputar partidos en el país también permite reforzar el vínculo con los hinchas y darle rodaje al plantel en un contexto donde cada fecha FIFA resulta fundamental para ajustar detalles y evaluar variantes.

Con el duelo ante Mauritania confirmado y el partido frente a Guatemala aún en duda, la Selección Argentina comienza a delinear su calendario inmediato en un escenario que obligó a adaptarse sobre la marcha.

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