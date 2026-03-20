La AFA confirmó que la Selección Argentina jugará un amistoso el 27 de marzo: el llamativo rival

Qué pasa con el amistoso ante Guatemala

Cuatro días después del duelo frente a Mauritania, la Selección tiene programado otro partido en el mismo escenario, esta vez frente a Guatemala. Sin embargo, ese compromiso se encuentra en suspenso.

El motivo está relacionado con una cuestión reglamentaria de la FIFA. Guatemala tiene previsto disputar otro partido en Europa dentro de la misma ventana internacional, lo que podría impedir su traslado a Sudamérica en ese período.

En el comunicado oficial, la AFA no brindó precisiones sobre este segundo amistoso, por lo que su confirmación definitiva dependerá de la resolución de ese conflicto.

Por qué Argentina tuvo que modificar su calendario

La reorganización de la agenda responde directamente a la suspensión de la Finalissima frente a España. El encuentro, que enfrentaba al campeón de América con el campeón de Europa, no pudo realizarse en la fecha estipulada.

Ante ese escenario, la AFA se vio obligada a buscar alternativas para no perder actividad en una ventana clave de preparación. El amistoso ante Mauritania surge como parte de esa solución, mientras se aguarda una definición sobre el segundo compromiso.

Qué busca la Selección con estos amistosos

Más allá de los cambios de último momento, el objetivo del cuerpo técnico es sostener el ritmo de competencia de cara al Mundial 2026.

Disputar partidos en el país también permite reforzar el vínculo con los hinchas y darle rodaje al plantel en un contexto donde cada fecha FIFA resulta fundamental para ajustar detalles y evaluar variantes.

Con el duelo ante Mauritania confirmado y el partido frente a Guatemala aún en duda, la Selección Argentina comienza a delinear su calendario inmediato en un escenario que obligó a adaptarse sobre la marcha.